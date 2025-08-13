Qué dijo Julieta Prandi tras la condena contra Claudio Contardi

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 dictó sentencia en el juicio contra Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, por las denuncias de abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. El veredicto: 19 años de prisión. La noticia generó una fuerte reacción en Prandi, quien se descompensó y debió ser asistida por médicos del SAME.

Julieta Prandi Se Descompensó Tras El Fallo Para El Ex Marido

¿Qué dijo Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi?

Tras reponerse de la descompensación, Julieta Prandi dialogó brevemente con LA NACION dentro de los tribunales. Visiblemente emocionada, expresó: “Les digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tenemos esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar. Entiendo que va a ser un antes y un después en la justicia. Costó muchísimo”.

Habla Julieta Prandi tras condenar al exmarido a 19 años de prisión

Prandi se mostró crítica con el sistema judicial y la revictimización que sufren las víctimas durante el proceso. “Después de todos estos años, creo que debería cambiar la Justicia. Que cambie para no re-victimizar más a las víctimas. El proceso no puede ser digno de 10.000 apelaciones, mientras ellos siempre gozan de libertad“, señaló.

“Las pericias tienen que ser obligatorias. Es una locura que eso sea una opción para los acusados, mientras nosotras, las víctimas, estamos obligadas a confirmar nuestros dichos y nuestro infierno. Eso tiene que ser al revés. Para empezar, la víctima denuncia cuando puede, y una vez que lo hace, la tienen que cuidar, porque el siguiente paso es un femicidio. Estamos cansadas de ver cómo nos matan. Estamos cansadas de que no nos escuchen”, sentenció.

La condena de Claudio Contardi

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión Fabián Marelli

Claudio Contardi fue declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas contra Julieta Prandi. Estas acusaciones, que ella denunció públicamente, llevaron a un largo proceso judicial que culminó con la condena de 19 años de prisión.

Dentro de la condena, el Tribunal ordenó la inmediata detención de Claudio Contardi, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual. La policía detuvo a Contardi tras la lectura del veredicto. La Justicia consideró probados los hechos denunciados por la modelo, lo que resultó en la sentencia y la detención inmediata.

Las declaraciones de Fernando Burlando tras la condena

Fernando Burlando: "Es una condena ajustada a la situación"

El abogado defensor de Julieta Prandi calificó el caso como “bisagra” tras conocerse el veredicto. Ante la prensa, manifestó que "esto es un caso bisagra para todas las mujeres que sufren situaciones de este tipo“. Respecto a la pena de 19 años impuesta a Claudio Contardi, Burlando consideró: “Me parece una condena ajustada a la situación”.

Las palabras de Julieta Prandi antes de la lectura del veredicto

Julieta Prandi horas antes de conocer el veredicto sobre su exesposo

Horas antes de la lectura del veredicto, Julieta Prandi expresó su deseo de que se dictara “una condena ejemplar”. Hablando en nombre de las víctimas de violencia, manifestó: “Quiero que pague los años que me robó de vida y el maltrato que padecí. Quiero que pague con la cárcel, es la única manera de saldar este dolor. Espero una Justicia digna que esté a la altura. Demostrémosles a las víctimas que si denuncian van a tener paz. Está en manos de los jueces. Quiero irme a mi casa y que este individuo esté preso. Se trata de mi integridad y también es el ejemplo que le tienen que dar a todas las víctimas de violencia”.

