Un nuevo video reveló el momento en el que el exdiputado Facundo Moyano perseguía a la modelo de 23 años Candela Arizaga tras salir de su departamento en el barrio porteño de Belgrano. Es la primera vez que se muestran imágenes donde se ve al también sindicalista detrás de la mujer, un dato que solo se conocía por declaraciones sobre lo ocurrido.

Arizaga y Moyano fueron interceptados en la zona de Barrancas de Belgrano, una de las más transitadas de la ciudad de Buenos Aires, entre las 5 y 5.30 de la mañana.

Las imágenes mostraron a Arizaga corriendo por la avenida del Libertador, donde se encuentra el departamento del sindicalista, poco después de salir de las inmediaciones.

La modelo había iniciado su recorrido por la avenida y posteriormente continuó por Virrey Vértiz hasta llegar a su intersección con Sucre, donde fue interceptada junto con el gremialista por efectivos policiales. Ambos exhibían signos de consumo de estupefacientes.

Aparecieron videos de Facundo Moyano corriendo a Candela Arizaga tras salir de su departamento en Belgrano

Durante las grabaciones se ve a la pareja correr en plena avenida, en medio del tránsito. A pesar de que una gran cantidad de colectivos y autos transitaban por los carriles, ambos continuaron el recorrido y no se pasaron a la vereda hasta poco tiempo después.

Los videos que se dieron a conocer por la mañana habían mostrado a la modelo corriendo sola por la calle, sin que se pudiera distinguir a Moyano detrás. En esas imágenes Arizaga realizaba extraños gestos, además de moverse en zig zag por la vereda.

Aparecieron videos de Facundo Moyano corriendo a Candela Arizaga tras salir de su departamento en Belgrano

Por el momento se desconoce exactamente qué ocurrió en el departamento que llevó a la modelo a escapar corriendo de las inmediaciones. Cuando la pareja fue interceptada por la policía, Arizaga sostuvo que había sido “agredida por el señor Moyano”.

Previamente dos vecinos del edificio habían reportado una discusión de la pareja que los despertó, sumado a gritos de auxilio de parte de la modelo.

Aparecieron videos de Facundo Moyano corriendo a Candela Arizaga tras salir de su departamento en Belgrano

Tras los incidentes, Arizaga fue atendida por personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que la trasladó al Hospital Pirovano, donde permanece internada.

Allí declaró ante oficiales de la División de Protección Familiar y brindó un testimonio que se contradice con el primer informe policial: dijo que no fue golpeada ni encerrada por el sindicalista y que la situación se produjo por el consumo de estupefacientes.

Mientras tanto, Moyano fue detenido en la Comisaría Vecinal 13A. Luego lo trasladaron a la Oficina Central de Identificación (OCI) para “fichar” y hacer la verificación de antecedentes penales. Después fue enviado a la Alcaidía 4 de la Policía de la Ciudad, situada en el barrio de Barracas, donde permanecía hasta la tarde de este martes.