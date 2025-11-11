Qué se sabe del accidente en la 9 de Julio en el que tres personas resultaron heridas

En la mañana del martes 11 de noviembre, un choque múltiple involucró a un colectivo, un auto y una moto en la intersección de la avenida Santa Fe y 9 de Julio. El siniestro provocó heridas a tres personas, quienes fueron trasladadas al Hospital Fernández. El incidente generó una interrupción del tránsito y demoras significativas en una de las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires.

Detalles del incidente

El incidente se produjo en una zona de alto tránsito en el barrio de Retiro. Un colectivo de la línea 39, un automóvil Fiat Palio y una motocicleta colisionaron, generando una escena de caos y obligando a interrumpir el tránsito en la zona.

El auto quedó en el medio del asfalto

El automóvil Fiat Palio volcó tras impactar contra la motocicleta y los ocupantes de la moto quedaron tendidos sobre el asfalto. Testigos alertaron a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar minutos después.

Según fuentes policiales, una maniobra brusca provocó un choque en cadena

Fuentes policiales informaron a LA NACION que las causas del accidente continúan bajo investigación. Una de las hipótesis que se maneja es que una maniobra brusca en medio del tráfico intenso provocó la colisión en cadena.

“Las causas del accidente continúan bajo investigación, aunque no se descarta que una maniobra brusca en medio del tráfico intenso haya provocado la colisión en cadena”, informaron fuentes policiales.

Asistencia a las víctimas

Bomberos de la Ciudad, personal de la Comisaría Vecinal 1 A y varias ambulancias del SAME trabajaron en el operativo de rescate. El equipo médico inmovilizó a la pareja de motociclistas y los trasladó al Hospital Fernández, donde ingresaron con un diagnóstico de politraumatismo. La mujer sufrió un traumatismo craneal grave y fue derivada con prioridad, mientras que su acompañante permanecía estable. El conductor del Fiat Palio también recibió atención por politraumatismos y derivado a un centro de salud bajo consigna policial.

Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital Fernández

Medidas policiales

Además de las tareas de rescate, la policía procedió al secuestro preventivo de un arma, un cargador, municiones y esposas que llevaba el agente policial involucrado en el choque. Personal de la División Tránsito de la Policía de la Ciudad desvió la circulación por calles laterales y tomó declaración a los testigos.

Momento en el que se produce el triple accidente

El tránsito en la zona permaneció interrumpido por más de una hora. Los bomberos realizaron tareas de estabilización del vehículo y limpieza de la calzada. El incidente generó demoras de más de treinta minutos en ambos sentidos de la 9 de Julio, especialmente para los colectivos que circulaban hacia Constitución.

Investigación judicial

El expediente del caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del juez Ángel Palópoli, quien dispuso la realización de test de alcoholemia a ambos conductores y el relevamiento de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano para reconstruir la secuencia exacta del impacto y determinar responsabilidades.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.