Retiro: chocaron una moto, un auto y un colectivo en la avenida Santa Fe

Un violento choque múltiple entre un colectivo de la línea 39, un automóvil Fiat Palio -conducido por un agente policial de la Provincia de Buenos Aires- y una motocicleta provocó tres heridos este martes por la mañana en la intersección de avenida Santa Fe y 9 de Julio, barrio porteño de Retiro. El accidente, ocurrido en una de las zonas más transitadas de la ciudad de Buenos Aires, obligó a interrumpir la circulación y generó una importante congestión vehicular en los accesos al centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes policiales a LA NACION, el auto volcó tras impactar contra la moto, que quedó tendida sobre el asfalto con sus dos ocupantes. El golpe fue tan fuerte que los testigos alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia, que arribaron pocos minutos después.

Bomberos de la Ciudad, personal de la Comisaría Vecinal 1 A y varias ambulancias del SAME, trabajaron de manera coordinada en el operativo de rescate. El equipo médico inmovilizó a la pareja de motociclistas para evitar lesiones cervicales y los trasladó al Hospital Fernández, donde ingresaron con diagnóstico de politraumatismos. La mujer sufrió un traumatismo craneal grave y fue derivada con prioridad, mientras que su acompañante permanecía estable.

En tanto, el conductor del Fiat Palio, que vestía uniforme de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, también fue atendido en el lugar por politraumatismos y luego derivado, bajo consigna policial. Ninguno de los pasajeros del colectivo resultó herido, aunque tanto ellos como el chofer fueron atendidos por personal médico de manera preventiva.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido por más de una hora. Durante ese tiempo, los Bomberos realizaron tareas de estabilización del vehículo y limpieza de la calzada, mientras personal de la División Tránsito de la Policía de la Ciudad desvió la circulación por calles laterales y tomó declaración a los testigos.

Además, se procedió con el secuestro preventivo de un arma, un cargador, municiones y esposas que llevaba el agente policial involucrado en el choque. Finalizadas las tareas, la zona del siniestro quedó resguardada para las pericias correspondientes.

Fuentes policiales informaron a LA NACION que las causas del accidente continúan bajo investigación, aunque no se descarta que una maniobra brusca en medio del tráfico intenso haya provocado la colisión en cadena.

El expediente quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del juez Ángel Palópoli, quien dispuso la realización de test de alcoholemia a ambos conductores y el relevamiento de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano para reconstruir la secuencia exacta del impacto y determinar responsabilidades.

Los dos ocupantes de la motociclista fueron derivados al Hospital Rivadavia

Durante la mañana, el incidente generó demoras de más de treinta minutos en ambos sentidos de la 9 de Julio, especialmente para los colectivos que circulaban hacia Constitución. Efectivos de tránsito y bomberos permanecieron en la zona hasta retirar por completo el auto volcado.

