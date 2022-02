Qué se sabe hasta ahora del caso de los envenenados con cocaína adulterada

Desde la madrugada de este miércoles al menos 16 personas fallecieron luego de haber consumido cocaína adulterada. Otras 50, en tanto, permanecen internadas en grave estado. Fuentes policiales temen que este número siga en aumento con el correr de las horas.

Según las reconstrucciones de la investigación, todas las víctimas habrían comprado la droga en el mismo lugar, en el barrio Puerta 8. Los pacientes se encuentran en diferentes hospitales de la provincia de Buenos Aires.

Los fallecidos y los internados

Hospital Municipal de Hurlingham San Bernardino, donde hay al menos cuatro pacientes internados por la intoxicación de cocaína adulterada

Tanto el número de los fallecidos como el de los internados producto del consumo de esta sustancia aumenta a medida que transcurre la jornada. De acuerdo con la información policial, hasta el momento se constató la muerte de al menos 16 personas.

Más temprano, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, había indicado que eran 12 los muertos, y advirtió que la cifra de víctimas fatales total era aún mayor, si bien no podía precisar el número. Además, precisó que el número de internados está cerca de 50.

Fuentes de la cartera a cargo no descartan que haya muchos intoxicados que no pudieron llegar a algún centro de salud para ser asistidos.

Las principales hipótesis

Diez personas fueron detenidas esta tarde en allanamientos realizados en el asentamiento Puerta 8, en el partido de Tres de Febrero, en el marco de la investigación por la venta de una partida de cocaína en mal estado Gerardo Viercovich

La investigación por la venta de cocaína adulterada, aún en un estado incipiente, sigue su curso y ya son 10 los detenidos. Una de las principales hipótesis hace foco en la posibilidad de una guerra entre bandas .

“Una hipótesis sugiere que un lote de estupefacientes sufrió una adulteración por parte de un narco para arruinar el negocio de un rival y despejar el territorio de competidores. No hay dudas de que la sustancia tóxica fue puesta a propósito ”, dijo a LA NACION una fuente del caso.

La pesquisa se inició esta mañana a raíz de los fallecimientos de cuatro pacientes internados en el Hospital Municipal San Bernardino de Hurlingham. Cuando los médicos les preguntaron qué era lo que habían consumido, todos coincidieron en que habían tomado cocaína durante una reunión.

En ese sentido, se comprobó que muchos de los afectados habían ido a comprar la droga juntos y, más tarde, la habían consumido en grupo. “Algunas de las víctimas, después de comprar los estupefacientes, se juntaron a consumir en el mismo lugar”, sostuvo una fuente de la investigación.

“Se pone en conocimiento de la población que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad”, expuso la Fiscalía General de San Martín en un comunicado de prensa.

La palabra del fiscal general de San Martín

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, declaró este miércoles que la cocaína fue adulterada intencionalmente: “Esto es excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo porque todavía la pericias no están”.

Si bien advirtió que aún falta la “pericia toxicológica”, Lapargo planteó: “Sí tenemos un testimonio de una persona que estaba en un grupo consumiendo que dijo que él consumió una cantidad pequeña, se sintió mal y no consumió más . Que con él había otras personas que siguieron consumiendo y fallecieron tres de ellos”.

La teoría de los familiares: “Veneno de rata”

Testimonios de los parientes de las víctimas envenenadas

Los familiares de las víctimas, en cambio, sugirieron que la droga estaba “cortada” con veneno de rata. Desde el Hospital Municipal San Bernardino de Hurlingham, María, cuñada de Leonardo Guevara, uno de los internados en aquel centro médico, dijo que “el parte oficial confirma que es veneno de rata”. De todos modos, la confirmación del ministerio de Seguridad bonaerense aún no llegó.

“Consumieron droga con veneno de rata y lo compraron en Puerta 8″, comentó la hermana de la pareja de Guevara, en diálogo con LN+. “Son enfermedades que tienen ellos”, explicó respecto a las adicciones a los estupefacientes, y eligió no dar mayores detalles de la situación que atraviesa su pariente.

María, en sintonía con una fuerte hipótesis de la cartera conducida por Berni, sugirió que podría haber más víctimas fatales que aún no fueron reconocidas como tales. “Se ve que la familia pensará que estarán durmiendo, pero en realidad no”, dijo.

El dealer

La cocaína adulterada provocó la muerte de al menos 16 personas ELIAN OBREGON

Según información policial, la cocaína adulterada habría sido vendida por un dealer que vendía droga en el asentamiento conocido como Puerta 8, en Loma Hermosa, partido bonaerense de Tres de Febrero, en el límite con San Martín.

Desde dos fiscalías de Morón y del Departamento Judicial San Martín se comenzaron a cruzar datos para identificar al responsable, quien la habría “cortado” con veneno o alguna sustancia tóxica.

A partir del testimonio de los pacientes, que apuntaron hacia el vendedor de droga e incluso aportaron restos de las bolsas con la sustancia, los investigadores lograron identificar al dealer.

Qué dijo Sergio Berni

Berni: "Mi esfuerzo está en recuperar la droga envenenada"

“Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”, advirtió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. En este contexto, autoridades policiales desplegaron operativos en el partido de Tres de Febrero para dar con los responsables de la comercialización.

“La información que tenemos es que son vendedores que están en pasillos y no es la mejor hora para trabajar, pero acá estamos. Estamos intentando rastrear a los vendedores que generalmente están en los pasillos y tratando de ubicar algún indicio de esta droga para sacarla rápidamente de circulación, no descartamos absolutamente nada”, sostuvo Berni.

Minutos antes de las 16, el titular de Seguridad explicó: “A la cocaína se le agregan sustancias para ganar volumen, y a veces esas sustancias son muy tóxicas. Hay un gran componente depresor del sistema nervioso central”.