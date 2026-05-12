Abrieron una causa judicial por “exhibicionismo” a los pasajeros que habrían tenido sexo en un avión

ROSARIO.- Los dos pasajeros que protagonizaron en un vuelo de Copa, que unía Panamá con Rosario, un supuesto episodio de sexo en el sector de primera clase del avión enfrentan una causa por “exhibiciones obscenas” en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, pero el caso aún no está definido si será investigado por la Unidad de Delitos Sexuales o de Flagrancia, según informaron fuentes judiciales a LA NACION. Como es un delito que no prevé una pena de prisión, no es urgente su tratamiento y los tiempos son más laxos, ya que se priorizan causas de mayor relevancia, según explicaron fuentes oficiales.

El sábado pasado, una pareja fue demorada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de que los tripulantes del vuelo de Copa informaran, tras advertencias de pasajeros, que un hombre de 55 años y una mujer de 60 habían intentado mantener relaciones sexuales en sus asientos durante el vuelo proveniente de Panamá, que aterrizó durante la madrugada en el aeropuerto de Rosario.

Los involucrados estaban semidesnudos en los asientos de la fila F del vuelo CM 836, procedente de la capital panameña, cuando fueron denunciados por otros pasajeros, según confirmaron fuentes aeroportuarias a LA NACION.

Ante las quejas, la jefa de cabina de la aeronave informó al supervisor que deseaba iniciar una acción penal por “exhibicionismo” contra los dos pasajeros. De acuerdo con el protocolo vigente, se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que decidió trasladar a los acusados a la comisaría con jurisdicción en el aeropuerto internacional situada en el barrio de Fisherton, una vez que aterrizaran, para realizar las diligencias de rigor, previa extracción de fichas y toma de imágenes.

El Código Aeronáutico de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no contempla una norma específica para situaciones en las que pasajeros intenten mantener relaciones sexuales en una aeronave. Sin embargo, este tipo de conductas viola las normas de comportamiento a bordo y puede afectar las facultades del comandante para mantener el orden y la seguridad durante el vuelo.

Es esta autoridad la que puede tomar medidas contra quienes afecten la seguridad, la disciplina o el normal desarrollo del vuelo. En casos de exhibicionismo, la situación puede derivar en causas contravencionales o penales ajenas al Código Aeronáutico. También pueden aplicarse reglamentos de seguridad operacional de la ANAC sobre conductas que alteren las condiciones normales del vuelo.

El lunes, la conductora del programa De boca en boca (Radio2 AM1230), de Rosario, Analía Bocassi, contó que viajaba en ese vuelo cuando ocurrió el episodio. “Salimos 40 minutos tarde de Panamá. En vez de llegar a las 12.20, llegamos cerca de la 1 de la madrugada”, precisó al comenzar su relato.

Una vez que el avión aterrizó en el aeropuerto de Fisherton, en la ciudad santafesina, los pasajeros aplaudían para celebrar el final del trayecto. Fue entonces cuando la situación cambió de manera repentina: “Vimos que las azafatas salieron rápido. Y empezaron a decir: ‘Se quedan sentados. Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados’”.

“Digo, hay chalecos de la PSA, venimos de Panamá hasta Rosario. Pensé que podía haber droga o alguien peligroso que estaba siendo buscado”, contó la conductora al aire.

“Pasaba el tiempo, eran las 2 de la mañana y estábamos todavía arriba del avión”, siguió la testigo. Sin demasiada información, comenzaron a circular distintos rumores; entre ellos, que dos personas se habían peleado en clase ejecutiva y que aguardaban la resolución de un juez.

“Cuando bajamos, la gente que venía en Ejecutiva estaba espantada”, continuó Bocassi.

La situación íntima entre dos pasajeros fue advertida inicialmente por una menor de edad que viajaba en el mismo sector con su abuela. Según pudo reconstruir la conductora rosarina, “la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y lo mandó al frente al hombre”. “Los bajaron detenidos a los dos y se los llevaron a la comisaría. Estaba toda la familia esperándolo a él”, concluyó.