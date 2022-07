Quién era Adrián Bustamante, el riojano asesinado por una patota en una estación de servicio de José C. Paz

Familiares y amigos de Ramón Adrián Bustamente se volcaron a las redes sociales para recordarlo y despedirlo en el día en que sus restos son velados en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde el domingo fue asesinado a golpes por una patota en una estación de servicio.

A días del brutal crimen del riojano, cuyas imágenes se difundieron ayer y dieron cuenta de la violencia con la que cerca de 10 personas lo patearon y golpearon con una piedra en la cabeza, quienes lo conocían confluyeron en palabras de afecto y en pedidos de justicia.

“No soy de publicar cosas, pero esto es muy importante para mí, mi hija y todas las personas que lo apreciaban y estaban presentes en su vida. Pido justicia y que no termine en la nada”, escribió en Facebook Ada Vera, la novia de Bustamente.

La publicación recibió una gran cantida de comentarios de familiares y amigos, uno de los cuales expresó: “No merecía una muerte así. Era una gran persona, muy honesta, muy sencilla, muy querida y un gran amigo. Tiene que tener justicia porque no merecía morir en manos de estas personas. Vamos a pedir justicia por nuestro amigo”.

“Adriancito, te voy a recordar siempre haciéndome reir”, “nos arrebataron a una gran persona” y “Dios lo tenga en la gloria y que se haga justicia” fueron otros de los pedidos que se replicaron en la red social.

De acuerdo con el testimonio de Diego, uno de los amigos de Adrián que se encontraban presentes en la noche en la que se cometió el crimen, la víctima de 48 años era oriundo de La Rioja, pero se había trasladado a la localidad bonaerense de José C. Paz por motivos laborales.

“Él vino a trabajar acá. Se ganó la vida y ahora que podía vivir bien se dan el lujo de quitarle la vida un par de desgraciados que ni siquiera tuvieron la valentía de venir a hablar”, aseguró en diálogo con LN+ y agregó: “Era un luchador y su familia estaba compuesta por su pareja y una nena. Era una persona trabajadora que se levantaba temprano todos los días para laburar”.

Según el relato de Diego, Adrián fue asesinado por defender a su hermano cuando discutía con dos motociclistas que “lo pasaron rasante” en las inmediaciones de la estación de servicio de Hipólito Yrigoyen y Julián Martel. Luego de que se desactivara el conflicto inicial, los agresores llegaron con más de una decena de cómplices y los atacaron a trompadas, patadas y piedrazos. Fue así que mataron al riojano.

El relato de uno de los amigos del hombre asesinado a piedrazos en una estación de servicio

Los restos de Bustamante eran velados esta mañana y su madre, quien dijo que se enteró de lo sucedido al verlo en la televisión, se sumó al pedido de justicia en diálogo con los medios.

“Lo vi por la tele. Estaba sentada desayunando cuando lo vi. Yo no sabía que era él ni me imaginaba que era mi hijo; cuando escuché el apellido me quise morir”, contó esta mañana Nora en la puerta de la sala velatoria. “No hay un solo detenido y yo quiero justicia por él”, agregó.

A tres días del crimen, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la cochería Casa Rodríguez, ubicada en Zuviría al 4800, de José C. Paz y esta tarde, tras el velatorio, será inhumado en el cementerio de San Miguel. Por el ataque, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio, no hay por el momento detenidos.