Quién era Alfredo Wiebel, el empresario que fue asesinado de un disparo en Misiones

La ciudad misionera de Puerto Iguazú sigue conmocionada tras conocerse la muerte de Alfredo Wiebel, un reconocido empresario de la zona. El hombre fue asesinado de un disparo en un inmueble situado en en la intersección de República Argentina y Pancho Ramírez y la investigación apunta a su exsuegro Ángel Ramón Salazar.

Alfredo Matías Wiebel Giampaoli tenía 48 años y dedicó gran parte de su carrera a la vida empresarial. Junto a su hermano era dueño de la franquicia Holy, que elabora cerveza artesanal y cuenta con restaurantes propios en diversos puntos estratégicos de la provincia.

Wiebel tenía 48 años Redes

“Holy significa ‘sagrado’. Sagrado es nuestro método de elaboración. Es el espíritu de nuestra marca. Es la fauna que nos identifica. Es la pasión y el profesionalismo con el que hacemos nuestras cervezas. Bienvenidos”, reza en su página web.

A su vez, Wiebel era dueño del Z Hotel Boutique Iguazú, un inmueble turístico situado en Puerto Iguazú que brinda alojamiento.

“Ofrecemos una amplia variedad de opciones para satisfacer las necesidades de todos nuestros visitantes, ya sea que prefieran la comodidad de un apartamento o el encanto de una habitación boutique”, indica el sitio del hotel.

Fue asesinado el viernes al mediodía Redes

Por otro lado, el empresario tenía una enorme pasión por el automovilismo. Tal es así, que se desarrolló como piloto de carreras y llegó a participar del Turismo Carretera (TC) 4000 de Misiones y del Procar 4000.

“Hasta siempre Alfredo. En este momento de profunda tristeza la familia del Procar 4000 y todos los que componemos este grupo de trabajo, enviamos nuestras más sinceras condolencias y más sentido pésame a la familia Wiebel por el fallecimiento de Alfredo”, señaló vía redes la comisión directiva de la categoría.

El mensaje de despedida de Procar 4000 Captura

“Todos los que hicimos y pasamos por el Iguazú Competición hoy estamos de duelo... se fue Alfredo Wiebel, el alma mater del equipo. Se fue Alfredo, se fue el hermano, el papá, el piloto, el gordo, el amigo. Eras todo eso y a la vez eras único. Tanto dentro como fuera de la pista”, señaló, por su parte, Ernesto Emilio “Lumpy” Silvester, periodista deportivo local en Facebook.

“Se fue el ‘amiguito’, como solías decirnos, y ya se extraña eso. Tenías un corazón enorme, y una solidaridad silenciosa. Solo vos y un puñado de gente saben a cuantas personas ayudaste, a cuantos deportistas les diste una mano... siempre en silencio, sin que se sepa. No te interesaba la foto, sino que los deportistas avancen. Podías ir a cualquier lugar, pero amabas tu Iguazú y por eso el día que tuviste tu equipo lo nombraste Iguazú Competición. Fuiste una gran persona y por eso siempre te llevaremos en el corazón... hasta siempre amiguito!!!”, agregó.

El crimen

Wiebel fue asesinado de un disparo el viernes al mediodía. Según la reconstrucción de los hechos, horas anteriores a su muerte había discutido con su exsuegro Ángel Ramón Salazar, de 82 años.

El empresario se había separado de la hija de Salazar, con quien tuvo dos hijos, hace algo más de seis meses y había formado pareja con otra mujer en Iguazú, explicaron a LA NACION personas que conocieron a la víctima de este crimen.

La Policía comenzó inmediatamente la investigación y halló al presunto asesino en una clínica. Todavía no lograron encontrar el arma homicida.