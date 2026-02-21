Quién era el automovilista que fue asesinado a golpes en una pelea de tránsito en Berazategui

Darío Andrés Lau, un albañil de 54 años, fue asesinado a golpes por un motociclista con quien había chocado cuando manejaba su Chevrolet Corsa. El hecho ocurrió en la localidad de Ranelagh, Berazategui, y la a secuencia, que fue grabada por un testigo, se originó tras un incidente entre su auto y la moto.

La discusión tuvo lugar el jueves alrededor de las 18 en la intersección de la Avenida Luis Agote y la calle 366, cuando el Chevrolet manejado por Lau y una motocicleta Honda, conducida por Agustín Perrone Carozzo, de 25 años, chocaron.

Tras la colisión, Lau bajó del auto con un palo y empezó a agredir al motociclista. De acuerdo a lo que publicó el medio local La Misión Informa, tras ello el joven lo golpeó con su puño dos veces en el rostro y Lau cayó sobre el asfalto.

La víctima vivía en una casa ubicada en la esquina de las calles 366 y 316, en el barrio Marítimo de Ranelagh. Falleció a unas 12 cuadras del lugar donde había pasado toda su vida.

Su hermana María José vive en España junto a su madre y habló tras lo ocurrido. “Me enteré por mi cuñada que me llamó en el momento, nosotros a la distancia no sabemos mucho y es difícil”, contó la mujer en diálogo con TN.

A su vez, se refirió a los dichos que apuntan a su hermano como el primer agresor: “La gente dice en redes sociales que él era un violento, que tenía un palo. Mi hermano era albañil, trabajador. No un violento”.

Tras lo ocurrido se viralizaron dos videos que resultan clave para la investigación. El primero muestra a Agustín Carozzo mientras patea la puerta del auto y a Diego Lau sentado dentro del vehículo. Con voz angustiada, el joven gritaba: “Yo también laburo, me rompiste toda la moto”.

Otro video parece registrar una escena posterior: en él se puede observar al hombre de 54 años saliendo del Corsa con un palo de madera con el que comenzó a atacar al joven. Es en ese momento, el motociclista le responde con dos golpes de puño que impactan en el rostro de Lau. El hombre cayó de manera inmediata y quedó tendido boca arriba sobre el asfalto, sin volver a incorporarse.

Ante la alerta de los vecinos, dos patrullas del Comando de Berazategui y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribaron al lugar y constataron el fallecimiento.

En tanto, la Policía Científica realizó las pericias de rigor, retiró el cuerpo de la víctima cerca de las 19 y lo trasladó a la Morgue Judicial. La autopsia determinará si la muerte fue por los golpes que recibió o por el impacto contra el asfalto.

El joven de 25 años fue detenido y llevado a la Seccional Segunda de Ranelagh bajo la carátula de “homicidio”, por lo que quedó a disposición de la Justicia de Berazategui