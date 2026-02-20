Así quedó uno de los heridos por la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería

La explosión de un paquete bomba este viernes en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional en el barrio de Monserrat dejó cuatro heridos. Dos de ellos -ambos comandantes mayores, uno retirado- sufrieron quemaduras por las que fueron trasladados al Hospital Argerich.

El comandante mayor Morillo, a cargo de la Escuela, recibió el impacto de la explosión en su pecho y brazo, mostraron las imágenes a las que accedió LA NACION. Su piel quedó enrojecida y sufrió varias hematomas que se marcaron principalmente en el tórax. El otro afectado fue el comandante mayor retirado y exdirector de la Escuela Diego Gasparutti, quien se había acercado al establecimiento a retirar sus pertenencias.

También buscaba saludar a sus compañeros, ya que mañana es el aniversario de la creación de la Escuela en 1957. La institución es el lugar donde los gendarmes, que son oficiales, hacen los cursos para ascender dentro de la carrera de Gendarmería.

Las heridas tras la explosión

Tras llegar a las inmediaciones y llegar al piso 11, se enteró que había un paquete dirigido a él que permanecía hace cuatro meses en el lugar. Lo retiró con la intención de abrirlo más tarde. Sin embargo, en el camino se cruzó con el comandante mayor Morillo y se enfrascaron en una charla en la oficina de un subdirector de la Escuela. Fue entonces que abrió el envoltorio y el paquete explotó.

Era del tamaño de un libro, forrado con papel marrón, y, en su interior, tenía un mecanismo que activaba el estallido con la apertura del paquete. El dispositivo negro con cables se vio en las imágenes obtenidas por LA NACION.

Morillo y Gasparutti fueron los más afectados y debieron ser trasladados por el SAME al Hospital Argerich, aunque sin riesgo de vida. En tanto otros dos heridos fueron asistidos en el lugar: uno recibió un control clínico y al otro le dieron oxígeno.

Por el momento se desconoce quién envió el paquete destinado a Gasparutti. El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), calificado para analizar explosivos y artefactos complejos, se encuentra realizando las tareas periciales, mientras que el Ministerio de Seguridad trabaja junto a la Justicia y las fuerzas intervinientes para esclarecer el hecho.

Mientras tanto, 320 personas fueron evacuadas de la cuadra de Paseo Colón entre México y Venezuela. 120 del edificio de Paseo Colón al 533 y 200 del edificio contiguo de la misma calle al 525. El corte de calle generó demoras en la zona, principalmente en las avenidas Belgrano e Independencia.