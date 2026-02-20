Video: un motociclista mató a golpes a un automovilista en medio de una discusión de tránsito

El hecho ocurrió en Ranelagh, partido de Berazategui; la secuencia quedó registrada en dos videos y el joven de la moto fue detenido por homicidio
Un violento episodio de tránsito terminó con la muerte de un hombre de 51 años en Berazategui. La escena, que se desató tras un choque entre un auto y una moto, fue grabada por testigos y se viralizó en redes sociales.
El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 18 horas en la intersección de la avenida Luis Agote y la calle 366, en el barrio de Ranelagh. La colisión involucró a un Chevrolet Corsa y una moto Honda. Lo que comenzó como un accidente vial escaló en cuestión de segundos a una agresión física que terminó de la peor manera.
De la discusión al golpe fatal
Según la reconstrucción inicial, tras el impacto el conductor del auto, identificado como Andrés, descendió del vehículo con un palo y avanzó contra el motociclista, Elías, de 25 años.
En medio del forcejeo, el joven respondió con dos golpes de puño al rostro del automovilista. El hombre cayó de inmediato sobre el asfalto y quedó tendido sin reaccionar.
Pese a la llegada de una ambulancia del SAME y efectivos del Comando de Berazategui, los médicos constataron que la víctima ya no tenía signos vitales.
La autopsia y la causa judicial
El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente. El estudio forense deberá determinar si la muerte fue consecuencia directa de los golpes o del impacto contra el pavimento.
El motociclista fue aprehendido y trasladado a la Seccional Segunda de Ranelagh. La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la Justicia de Berazategui.
Los videos que serán clave
Dos registros audiovisuales circulan como prueba central en la investigación.
En el primero se observa al motociclista pateando la puerta del auto mientras el conductor permanecía en el interior, reclamando por los daños sufridos en su vehículo.
En el segundo se ve la escalada final: el automovilista ya fuera del coche, agrediendo con un palo, y luego los golpes de puño que desencadenaron la caída.
