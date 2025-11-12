Quién era la mujer asesinada en Abasto de un golpe

Una ciudadana brasileña de 69 años murió la semana pasada tras recibir una agresión en el barrio de Abasto. Las autoridades revelaron la identidad de la víctima, quien estaba en el país por motivos familiares. El presunto atacante, un hombre con múltiples antecedentes penales, se encuentra detenido a la espera del avance de la causa judicial.

Quién era la mujer asesinada en Abasto tras un violento ataque

La víctima del ataque fue identificada como Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años. Nacida en la localidad de Itapuranga y residente de Goiânia, se encontraba en la Argentina desde julio de este año. El motivo de su viaje era visitar a su única hija, Carolina Bizinoto, quien cursa la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco tenía 69 años y era oriunda de Goiânia, Brasil Gentileza G1

Según información publicada por el diario brasileño G1, Da Silva Bosco era licenciada en Recursos Humanos. Trabajó durante más de 20 años como funcionaria pública en el Tribunal de Justicia del estado de Goiás antes de jubilarse. Su estadía en Buenos Aires tenía como único fin acompañar a su hija durante su formación académica.

Cómo fue el ataque en la avenida Corrientes

El hecho ocurrió el pasado jueves 6 de noviembre, después del mediodía. Maria Vilma caminaba por la avenida Corrientes al 3200 cuando un hombre de 30 años la abordó sin un motivo aparente y le dió un fuerte golpe que provocó su caída.

Como consecuencia del impacto, la cabeza de la mujer chocó contra el piso. Un operativo del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se activó de inmediato para asistirla. Los médicos la trasladaron a un hospital porteño, donde finalmente murió a causa de las heridas sufridas.

Su hija, Carolina Bizinoto, es estudiante de la carrera de Medicina en la UBA Instagram

Quién es el atacante de la mujer brasileña

Las autoridades confirmaron que el agresor acumula 20 antecedentes por delitos como robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública. Sus intervenciones policiales son reiteradas desde el año 2017.

Además de su prontuario, el detenido registra numerosos ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos. Fue internado en varias oportunidades en los hospitales Piñero, Durand y Borda. Fuentes de la investigación señalaron que se fugó de estas instituciones en diversas ocasiones.

El acusado quedó inicialmente detenido por tentativa de homicidio a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, bajo la supervisión del fiscal Caputo, y fue trasladado al Hospital Borda. Con la confirmación de la muerte de Da Silva Bosco, la carátula de la causa cambiará, lo que agrava su situación procesal.

La campaña familiar para repatriar el cuerpo

Tras la muerte, la familia de la víctima inició gestiones para repatriar el cuerpo a Brasil y realizar el entierro en su país de origen. Su hija, Carolina Bizinoto, utilizó su perfil en la red social Instagram para solicitar agilidad en la liberación del cuerpo, una vez completada la autopsia correspondiente.

Para costear el traslado, la familia encabezó una campaña solidaria que recibió el apoyo de diversas organizaciones. El Sindicato de Judiciales de Goiás, donde Da Silva Bosco trabajó durante dos décadas, emitió un comunicado. La entidad expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento y se sumó activamente a la recaudación de fondos.

