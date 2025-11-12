LA NACION

Despiste en la ruta 40: un auto cayó seis metros a un arroyo y milagrosamente sus ocupantes sobrevivieron

El vehículo viajaba desde El Bolsón hacia Bariloche; sus dos ocupantes sufrieron golpes menores

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
PARA LA NACIONPaz García Pastormerlo
Un auto se despistó en la ruta 40 cerca de Villa Mascardi. Gentileza guardaparques Braian Cabrera.
Un auto se despistó en la ruta 40 cerca de Villa Mascardi

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Un auto con turistas que viajaba desde El Bolsón hacia esta ciudad se despistó ayer en la ruta nacional 40, cerca de Villa Mascardi, y cayó al arroyo Guillelmo. A pesar de la caída, de unos seis metros, el conductor y su acompañante lograron salir por sus propios medios y sufrieron solo golpes menores.

En el auto viajaban dos turistas
En el auto viajaban dos turistas

Según informó la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, el incidente vial ocurrió por la tarde de ayer en la intersección con la ruta provincial 82, que conduce a la zona de Pampa Linda, en la base del monte Tronador. En el vehículo viajaban un hombre y una mujer jóvenes, que fueron asistidos en el lugar.

En el lugar trabajaron diferentes fuerzas provinciales y federales
En el lugar trabajaron diferentes fuerzas provinciales y federales

Los primeros en llegar fueron los guardaparques del área, que dieron aviso a la Policía de Río Negro, Gendarmería Nacional y el Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. La mujer fue trasladada allí para una revisión preventiva.

Los dos ocupantes del vehículo salieron por sus propios medios del auto
Los dos ocupantes del vehículo salieron por sus propios medios del autogentileza

En paralelo, miembros del Departamento de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi y guardaparques abordaron los aspectos ambientales del hecho. De curso corto, el arroyo Guillelmo nace en el lago homónimo y desagua en el lago Mascardi, en el sector sur del parque.

Se trabajaron varias horas para remover el auto del espejo de agua
Se trabajaron varias horas para remover el auto del espejo de agua

Tras el accidente, la intendencia recordó la importancia de circular con extrema precaución por los caminos y rutas del área protegida, “especialmente en esta zona montañosa, caracterizada por curvas cerradas, fuertes pendientes y condiciones climáticas variables”. También recomendó mantener la velocidad controlada, respetar la señalización, usar el cinturón de seguridad y evitar distracciones durante la conducción.

Por Paz García Pastormerlo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
    1

    Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo

  2. Condenaron en Córdoba al ingeniero chileno por el femicidio de Christelle Heredia
    2

    Condenaron a prisión perpetua al ingeniero chileno por el femicidio de Christelle Heredia en Córdoba

  3. El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas
    3

    El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas

  4. La desgarradora carta de la madre de Débora Bulacio, asesinada en Necochea
    4

    Femicidio en Necochea: la desgarradora carta de la madre de Débora Bulacio

Cargando banners ...