A raíz del éxito de la miniserie documental de Netflix Carmel. ¿Quién mató a María Marta?, el caso García Belsunce parece haberse revitalizado. Una de las personas que da su testimonio a lo largo de los cuatro episodios es el medio hermano de la víctima, John Hurtig (55).

Quién es John Hurtig, el medio hermano de María Marta García Belsunce

En la historia de la familia García Belsunce, muchos años antes del crimen, hubo un divorcio. Mientras Luz María Gallup Lanús se separaba de Horacio García Belsunce (p), mantuvo un romance con el pediatra de sus tres primeros hijos, Constantino "Dino" Hurtig. Consolidada esa relación, nacieron dos hijos: Irene y John Hurtig.

Pese a la generación que los separaba, María Marta García Belsunce y John Hurtig crecieron prácticamente juntos. Relación fomentada por el vínculo que los unía: la misma madre.

Asesor de seguros de profesión, John Hurtig es recordado por un detalle imborrable de una de las causas judiciales con más recovecos cinematográficos de la historia argentina:fue quien decidió tirar el pituto (fragmento del sexto proyectil) al inodoro aquel 27 de octubre de 2002 cuando María Marta García Belsunce fue encontrada sin vida en su casa del country Carmel de la localidad bonaerense de Pilar.

John Hurtig había argumentado que arrojó el fragmento de bala al inodoro porque creyó que se trataba de un pituto como los que sostienen un estante dentro de un mueble. Pero las pericias forenses determinaron que María Marta García Belsunce tenía en su cabeza cinco balas. Balas disparadas desde un revólver calibre 32 largo. Tras la orden del fiscal del primer juicio, Diego Molina Pico, de revisar el pozo ciego de la casa de la familia Carrascosa, el pituto fue encontrado.

Condenado en 2011 por encubrimiento agravado y absuelto varios años más tarde, John Hurtig cuestionó desde un principio el accionar del fiscal. "Yo le entregué el pituto al fiscal [Diego] Molina Pico y él le vendió pescado podrido a la prensa", sostuvo en una entrevista con LA NACION en octubre de 2017.

En una reciente entrevista para el programa Sexy Pipol (FM Congo), John Hurtig expresó su bronca tras el estreno del documental que encabeza el ranking de Netflix Argentina de noviembre. "No me gustó para nada, me pareció una vergüenza. Me pareció que podrían haber dejado muchas cosas más claras. Que pongan al fiscal Molina Pico diciendo que había pegamento o que yo no encontré el pituto [...] es una vergüenza porque lo que dirime la verdad o la falsedad es el expediente, porque si no cada uno dice lo que quiere", expresó el medio hermano de María Marta García Belsunce en diálogo con Clemente Cancela y todo su equipo.

De la misma manera que los familiares de María Marta sugirieron desde un primer momento, John Hurtig ratificó su acusación contra el vecino de la casa donde murió la socióloga. "Para mí la mató Nicolás Pachelo. [Son] Las pruebas en el expediente, no lo que pienso yo, porque no tenía ni idea de quién era. ¿Cómo sabía que la habían matado a las seis y media de la mañana del lunes? Solo sabía él que la mató, porque todos pensábamos que había sido un accidente como dijeron los médicos", sentenció.

Luego de que su hermana fuera asesinada en circunstancias que aún restan esclarecerse, dos juicios, la mira de la Justicia ahora puesta contra Pachelo, John Hurtig decidió alejarse de Buenos Aires. Como consta en el episodio final de la miniserie, el medio hermano de la víctima vive en las sierras de Córdoba.