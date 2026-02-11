La banda del Millón atacó a una “abuela influencer”: la amenazaron con quemarla y matarla

Mónica Mancini tiene 82 años y es una “abuela influencer”. Su cuenta de Instagram, donde sube videos con recetas y “sabiduría”, tiene 212.000 seguidores. El mes pasado, en su casa de Martínez, en San Isidro, fue víctima de la temible banda del Millón, la organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaba salvajemente y hasta torturaba a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios.

Como sucedió con la extorsión que terminó con la muerte del soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en la quinta de Olivos mientras estaba de servicio, el golpe fue planeado y dirigido desde una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde está detenido Brandon Brítes, uno de los sindicados como líder de la banda.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El robo del que fue víctima Mancini ocurrió el 9 de enero pasado. La pesadilla para Moni, como se conoce a la influencer, duró tres horas ya que comenzó a las 2.30 y terminó a las 5.30, cuando los ladrones se dieron a la fuga, después de atar de pies y manos a la mujer.

“Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad, recuerdo que decían entre ellos ‘vamos a buscar agua caliente sino dice nada’, también el sujeto dos me decía ‘esto es una zona liberada señora’. Durante todo ese tiempo yo escuchaba que también había otro sujeto en la planta de arriba, es decir, un tercer sujeto con el que se comunicaban”, dijo la víctima cuando declaró como testigo.

Brandon Brites, uno de los jefes de la banda del Millón policía bonaerense

En las últimas horas, la investigación, a cargo de Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, tuvo avances importantes con una serie de allanamientos. Hubo procedimientos en la cárcel de Melchor Romero, donde está alojado Brítes y en la Unidad 9 de La Plata, donde está otro integrante de la banda del Millón.

Detectives de la Delegación Departamental (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Diego Godoy, también hicieron allanamientos en la localidad de Beccar y en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

“Durante el robo, los delincuentes le exigieron a la víctima dinero y joyas. En todo momento fueron guiados por uno de los líderes de la banda que estaba detenido en una cárcel bonaerense. La comunicación fue por medio de una videollamada”, sostuvo una fuente del caso.

Allanamientos en cárceles por la banda del Millón

Los delincuentes se hicieron de un botín compuesto por euros, un collar dorado, un teléfono celular y documentación.

Como Mancini, ante las exigencias de los ladrones le respondió que no tenía oro, uno de los ladrones gritó: “Vamos a buscar agua caliente”.

Pero la influencer no solo fue amenazada con ser quemada con agua caliente, también le dijeron que la iban a secuestrar y matar. Fueron muy agresivos, indicaron las fuentes consultadas.

“Como la víctima no tenía dinero en su casa, los ladrones, bajo amenaza de mrte, obligaron a Mancini a entregarles sus claves de homebanking e hicieron trasnferencias hacia cuentas de billeteras virtuales de otros integrantes de la banda alojados en cárceles bonaerenses”, dijeron fuentes del caso.

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, los ladrones que irrumpieron en la casa de Mancini serían menores de edad. Entraron en el inmueble después de escalar por la reja y de saltar desde el techo hacia un patio interno.

Allanamientos en cárceles bonaerense por nuevos golpes de la banda del Millón policía bonaerense

Según informaron a LA NACION detectives que estás detrás de la temible banda del Millón, la organización criminal ya había intentado robar la casa de la “abuela infuencer”. Sucedió el 30 de octubre pasado, pero el plan criminal fue abortado porque un vigilador privado advirtió la situacio y se comunicó con el número de emergencias 911. Los sospechosos, en esa oportunidad, fueron detenidos.

A la banda del Millón también le adjudican otro golpe más en enero pasado. También ocurrido en una casa de Martínez cuando los ladrones escalaron una reja y después, con un criquet, forzaron la reja de una ventana. En la vivienda no había nadie.

“Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo (pesos argentinos y dólares),electrodomésticos, relojes, una notebook, carteras, una cámara Búho 360° y prendas de vestir de primeras marcas. Se dieorn a la fuga en un automóvil Ford Fiesta blanco, cuya chapa patente fue identificado después de analizar las imágenes de cámaras de seguridad privadas y municipales", dijeron fuentes policiales.

Desde la Municipalidad de San Isidro explicaron que la chapa patente del vehículo fue identicada a partir del uso de herramientas tecnológicas y análisis de cámaras de alta definición instaladas por el municipio.

“El trabajo coordinado entre la fiscalía [por la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez], la policía bonaerense y personal muncipal permitió pasar de hechos con autores ignorados a la identificación de la célula operativa de la banda del Millón , logrando el secuestro de elementos de interés y detenciones concretas mediante el uso intensivo de análisis de cámaras y seguimiento de campo”, dijeron desde la Municipalidad de San Isidro.

Como se dijo, a la banda del Millón le adjudican dos homicidos, uno ocurrido en marzo de 2024 y otro en ocubre pasado.

El primer crimen ocurrió en horas de la madrugada del 14 de marzo de 2024 en una casa situada en San José 86, en el barrio Las Lomas de San Isidro. La víctima, Jorge De Marco, fue asesinado a golpes.

Los ladrones lo sorprendieron cuando dormía en su habitación de la planta alta y le fracturaron dos costillas, lesión que le produjo un neumotórax y una broncoaspiración. Tenía 65 años.

Tras el crimen, los asesinos se dirigieron hacia la villa La Cava, en Beccar, donde vivía la mayoría de los integrantes de la banda.

El otro homicidio que se le adjudica a la banda del Millón ocurrió el 25 de octubre pasado en una casa de Justo José de Urquiza al 1100, en Acassuso, en San Isidro.

La víctima María Susana Rodríguez Iturriaga tenía 81 años. Según la autopsia, la víctima presentaba “múltiples lesiones contusas y hematomas en el rostro”, una “lesión cortante con edema en párpado superior derecho” y “hematomas en los pómulos”. Falleció como consecuencia de un infarto agudo de miocardio.