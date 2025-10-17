Quién es Leo Blumberg, el músico que salvó a un perro en Villa Crespo

Un hecho fortuito convirtió a un vecino de Villa Crespo en el protagonista de un heroico rescate. El productor y músico Leo Blumberg aplicó maniobras de reanimación a un perro que se asfixiaba tras un accidente en un ascensor el jueves por la tarde. Su rápida intervención fue crucial para salvar la vida del animal.

Quién es Leo Blumberg, el músico que salvó al perro

Leo Blumberg es un músico y productor musical que posee su propio estudio de grabación, Blumberg Música, en el primer piso de un edificio del barrio de Villa Crespo. Su perfil profesional se combina con una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) que adquirió en un trabajo anterior.

Leo Blumberg junto a su equipo de trabajo

Aunque su formación estaba orientada a personas, no dudó en adaptar sus conocimientos para asistir a un animal en una situación crítica. “En uno de mis trabajos tuve que hacer un curso de RCP, pero para personas, no para perros. Eso fue lo loco”, relató Blumberg en diálogo con LA NACION. Su capacidad para reaccionar bajo presión y aplicar técnicas de primeros auxilios fue determinante.

La experiencia lo motivó a utilizar su profesión para una causa de bien público. Blumberg adelantó su intención de crear una pieza musical educativa para generar conciencia sobre la importancia de conocer estas maniobras.

Cómo fue el rescate del schnauzer en el ascensor

El episodio ocurrió el jueves 16 de octubre, alrededor de las 14. Las cámaras de seguridad del inmueble capturaron la secuencia completa. En las imágenes se observa a la dueña del perro, un schnauzer, cuando ingresa al ascensor. La mascota queda en el palier y la correa se atasca entre las puertas.

Un perro casi se asfixia en Villa Crespo

El elevador inició su ascenso. Esto provocó que el animal quedara suspendido en el aire, con un riesgo inminente de asfixia. En ese preciso momento, Blumberg escuchó la alarma del ascensor desde su estudio de grabación. “Estaba con un cliente grabando y justo habíamos parado la música. El volumen estaba muy fuerte”, explicó.

El músico bajó al palier con la idea de que una persona estaba atrapada. Allí se encontró con la dramática escena. “Me encontré con la imagen del perro colgado. Logré desengancharlo y empecé con el RCP. Por suerte reaccionó”, detalló. La dueña del can permanecía dentro del ascensor sin poder intervenir. Aún se desconoce si el elevador se trabó o si ella intentó detenerlo para evitar el accidente.

Un perro casi se asfixia

Una campaña solidaria a través de la música

La vivencia impulsó a Leo Blumberg a desarrollar un proyecto para ayudar a otras personas que enfrenten situaciones similares. El productor planea aprovechar los recursos de su empresa para generar un contenido de utilidad pública.

“A raíz de todo esto, vamos a producir un jingle corto con mi productora -Blumberg Música- que explique, de forma visual, cómo hacerle RCP a un animal”, anticipó a LA NACION. El objetivo de la iniciativa es claro. “La idea es ayudar en este tipo de casos”, afirmó. El proyecto busca transformar una experiencia límite en una herramienta de prevención y educación para dueños de mascotas.

La RCP es una técnica de emergencia que consiste en una serie de compresiones torácicas y ventilaciones. Su finalidad es mantener el flujo de oxígeno hacia el cerebro y el corazón cuando una persona sufre un paro cardiorrespiratorio. Existen adaptaciones de este procedimiento para animales domésticos.

