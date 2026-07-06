Quiso entrar a robar un depósito industrial por un boquete y murió asfixiado

Lo que, según la principal hipótesis de la investigación, iba a ser un robo terminó de manera trágica. Un joven de 28 años murió al quedar atrapado en el boquete que presuntamente había realizado para ingresar a un depósito industrial ubicado sobre la ruta 88, en las afueras de Mar del Plata.

El cuerpo quedó incrustado en la estructura metálica del galpón y fue hallado horas después, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona inmóvil en el lugar.

El episodio ocurrió en un predio de la empresa Esem Generadores, situado a la altura del kilómetro 3,5 de la ruta 88. Cuando efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar encontraron una escena inusual: un hombre permanecía suspendido e incrustado en un orificio abierto en una chapa lateral del galpón, a unos cuatro metros de altura.

Minutos después arribó una ambulancia que confirmó el fallecimiento. A partir de ese momento, la zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), personal de la comisaría con jurisdicción y una dotación de Rescate, que debió intervenir para retirar el cuerpo una vez finalizadas las pericias.

En un primer momento, como el fallecido no llevaba documentación, su identidad no pudo establecerse. Horas más tarde fue identificado como Gianfranco Fresco, de 28 años, quien, según fuentes de la investigación, registraba antecedentes penales.

Según consignó el diario marplatense La Capital, las primeras inspecciones realizadas en la escena no detectaron lesiones externas compatibles con una agresión, por lo que la investigación se orientó desde el inicio hacia una muerte accidental ocurrida durante el intento de ingreso al establecimiento.

La autopsia confirmó esa línea de investigación. De acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo Médico Forense, Fresco murió por asfixia mecánica provocada por la compresión del tórax, agravada por la luxación de ambos hombros mientras permanecía atrapado en la abertura.

Los especialistas determinaron que la presión ejercida por la estructura metálica le impidió expandir adecuadamente el tórax para respirar. Esa falta de oxígeno derivó en un paro cardiorrespiratorio fatal, precedido por varios episodios cardíacos sufridos mientras permanecía inmovilizado.

Los investigadores también incorporaron un dato que podría haber contribuido al desenlace. Según fuentes vinculadas con la pesquisa, el joven llevaba varias prendas de vestir superpuestas, circunstancia que habría dificultado aún más sus posibilidades de liberarse una vez que quedó atrapado en el boquete.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 de Mar del Plata, encabezada por la fiscal Florencia Salas, quien ordenó distintas medidas para reconstruir la secuencia de los hechos.

Si bien el expediente continúa caratulado como “averiguación de causales de muerte”, la principal hipótesis sostiene que el joven intentaba ingresar clandestinamente al depósito cuando quedó atrapado en la chapa y murió antes de poder ser auxiliado.

Los investigadores procuran ahora establecer si actuó solo o si contaba con la colaboración de otra persona.

Una de las líneas de trabajo apunta a la posible participación de un cómplice que, según sospechan, habría permanecido en las inmediaciones mientras Fresco intentaba ingresar al galpón. Esa persona se habría retirado del lugar al advertir que el joven había quedado atrapado y no respondía.

Hasta el momento no hay detenidos ni personas identificadas en relación con esa hipótesis.

La fiscalía también analiza imágenes de cámaras de seguridad de la zona y toma declaraciones a posibles testigos con el objetivo de reconstruir los movimientos previos al hallazgo y determinar si efectivamente el fallecido había planificado el ingreso al depósito junto a otra persona.