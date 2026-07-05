Dos bailarines cayeron de un escenario durante un concurso de K-pop en La Plata

Dos participantes de un concurso de baile de K-pop resultaron heridos este sábado luego de que cediera una parte del escenario en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, donde se desarrolla La Plata Comic, un evento dedicado a la cultura pop. Ambos fueron asistidos por personal del SAME tras sufrir lesiones leves.

De acuerdo con el portal 0221, el incidente ocurrió mientras tres jóvenes realizaban una coreografía. En medio de la presentación, una de las tablas de la estructura se rompió y provocó la caída de dos de los bailarines al hall central del edificio. Los dos recibieron atención médica en el lugar por golpes en un brazo y una pierna.

Dos bailarines cayeron del escenario durante un concurso de baile en La Plata

El organizador del evento, Federico Martorana, confirmó que ninguno de los participantes sufrió heridas de gravedad y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “Los chicos están bien, los dos. Esperamos a la ambulancia que llegó y los atendió. Nos dieron también un parte y la idea era que ellos estuvieran tranquilos y sus familias también. Por suerte no fueron lesiones graves, solo fueron dos golpes: uno de los chicos en el brazo y otro en la pierna. El doctor les recomendó analgésicos y hielo, en unos días deberían mejorar”, explicó.

Martorana también señaló que la organización se hará cargo de los gastos que puedan surgir como consecuencia del accidente y mantendrá el acompañamiento de ambos jóvenes durante su recuperación. “Nosotros estamos en contacto con los chicos, queremos asistirlos en todo lo que haga falta y les vamos a cubrir todos los costos que surjan. La idea es que se sientan contenidos de parte nuestra. Lo importante es que están bien. Hasta que se terminen de recuperar tanto nosotros como la gente del Pasaje y la Secretaría los vamos a acompañar”, afirmó.

El incidente tuvo lugar en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata Guillermo Llamos - Lugares

Por su parte, el director del Pasaje Dardo Rocha, Cristian Scarpetta, indicó que el desperfecto se produjo por la rotura de una de las tablas que componían el escenario y confirmó que no fue necesario trasladar a los heridos a un centro de salud. “Se cayó una tabla del escenario mientras bailaba un grupo de K-pop. Dos chicos se golpearon en un brazo y una pierna. Los atendieron del SAME por prevención. Les dieron unos analgésicos y no fue necesario trasladarlos”, sostuvo.

Tras el episodio, las autoridades exigieron que la estructura fuera desmontada y armada nuevamente antes de la continuidad del evento. “La productora contrató a la empresa que armó el escenario. Nosotros les exigimos que desarmaran el escenario y lo volvieran a armar, cosa que hicieron durante la noche”, detalló Scarpetta.

Así quedó el escenario tras el incidente que involucró a dos bailarines de K-pop Gentileza: 0221

La Plata Comic continuará este domingo con su tercera y última jornada, que incluirá concursos de cosplay, espectáculos en vivo y actividades relacionadas con el anime, los videojuegos y la cultura pop.