Una mujer murió y un hombre sufrió graves quemaduras durante un voraz incendio en La Plata

Un incendio de grandes proporciones que se desató este domingo en una vivienda de la ciudad de La Plata dejó como saldo una mujer muerta y un hombre con graves quemaduras, que permanece internado con pronóstico reservado.

Mientras los investigadores intentan establecer las causas del siniestro, los primeros peritajes buscan determinar si el fuego se inició de forma involuntaria o si existió algún otro factor que desencadenó la tragedia.

El episodio ocurrió en una casa situada sobre la calle 2, entre las calles 71 y 72, en la zona sur de la capital bonaerense. El incendio fue advertido a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de llamas y una intensa columna de humo que salía del inmueble.

Según consigna el diario platense El Día, minutos después llegaron al lugar efectivos del Comando de Patrullas, personal de la comisaría con jurisdicción en la zona y una dotación del Cuartel Central de Bomberos de La Plata, que inició las tareas para controlar el fuego y verificar si había personas atrapadas en el interior de la vivienda.

En medio de las maniobras de rescate, los bomberos localizaron a un hombre identificado como David Massuchesi, de 55 años, quien presentaba quemaduras de gravedad en distintas partes del cuerpo. Tras ser retirado del inmueble, recibió las primeras asistencias por parte de médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que resolvieron su inmediato traslado al Hospital San Martín.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el hombre permanece internado en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el incendio.

Una vez que lograron extinguir el fuego y las condiciones de seguridad permitieron ingresar nuevamente a la vivienda, los rescatistas continuaron con la inspección de los ambientes afectados y encontraron el cuerpo sin vida de una mujer.

Los bomberos rescataron a un hombre de 55 años con gravísimas quemaduras

Hasta el momento la víctima no había sido identificada oficialmente, por lo que la fiscalía ordenó realizar los trabajos correspondientes para establecer su identidad y comunicar el hecho a sus familiares.

Con el foco ya controlado, peritos de la Policía Científica y especialistas de la Dirección de Bomberos comenzaron a trabajar sobre la escena para determinar el punto de origen del incendio y reconstruir la secuencia de los hechos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial de La Plata, encabezada por el fiscal Fernando Padovan, quien dispuso la realización de peritajes técnicos, el relevamiento del inmueble y la toma de testimonios que permitan esclarecer cómo se inició el fuego.

Por el momento, los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis. Entre las posibilidades que se analizan figura la de un accidente doméstico, aunque no se descarta ninguna otra línea de investigación hasta conocer el resultado de los estudios periciales.