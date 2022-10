Reacción a las amenazas: anunciaron que policías escoltarán a periodistas en las coberturas alrededor de barrios con presencia narco

ROSARIO.- A las 18.54 del martes, pocas horas después de que se hallara un cartel intimidante -con la frase “vamos a matar a periodistas”- en la puerta de Canal 5, del grupo Telefé Noticias, llegó una nueva amenaza a ese medio de comunicación a través de un mensaje privado por la red social Facebook. “Vamos a matar a todos. Nosotros no jodemos”, fue el texto escrito desde el perfil de un joven, cuyo apodo se mantiene en reserva, y que tiene el mismo objetivo que la advertencia encontrada poco antes: amenazar a todos los periodistas de Rosario.

“Rechazamos cualquier intimidación que quiera silenciar a la prensa”, aseguró el gobernador santafesino Omar Perotti, luego de reunirse con directivos de Telefé Rosario y de dirigentes del Sindicato de Prensa de Rosario.

Un día después de que se detectara la amenaza, que generó un repudio unánime de distintos sectores políticos, el gobernador sostuvo que “el delito para crecer necesita silencio, y la mejor manera de combatir el delito es con el control social y la comunicación permanente. Nuestra solidaridad ante esta expresión y frente a todas en las se intente cercenar del trabajo en libertad de cada uno de los periodistas y de sus medios de comunicación”.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro de Seguridad provincial, comisario general (R) Rubén Rimoldi Luis Cetraro

Y agregó: “El delito quiere que no se difunda lo que está ocurriendo. Todo los hechos preocupan, pero este tiene una connotación diferente. Fui muy criticado en muchas oportunidades cuando hablaba de lo que pasaba en Rosario. Muchos decían que traía temas que no existían, que no había que instalarlos en la prensa, porque le hacía mal a la ciudad.

“Lo que hace daño -indicó Perotti- es no hablar de esos temas, con lo cual todo lo que exponga sobre la mesa puede no gustarnos, pero es la realidad. Y en esa realidad, el que quiere y busca que no se hable, que no se difunda lo que está pasando, es el delito. El resto no tiene por qué enojarse. Pero es la mejor forma de que exista control social.”

Medidas de protección

En forma paralela al repudio expresado por Perotti, el secretario del Sindicato de Prensa, Edgardo Carmona, se reunió con el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi.

Tras el encuentro, Carmona mostró conformidad con algunas de las medidas previstas. “Nos llevamos algunas cuestiones positivas. Se decidió que va haber móviles custodiando los medios de comunicación y cuando van los compañeros a hacer una cobertura se van a quedar hasta que se vayan”, resumió el dirigente.

En medio de la conmoción que generó la amenaza en Rosario, la presidenta de PRO Patricia Bullrich afirmó que hay que modificar leyes para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en Rosario, debido a la violencia narco. Agregó que también se debería “depurar” la policía santafesina, con el objetivo de que queden aquellos “que estén comprometidos con la lucha contra el narcotráfico”.

Bullrich aseveró: “Se debe hacer una revisión de las condiciones de dar batalla. Se va a necesitar una política muy fuerte. Para eso, primero hay que bajar la cantidad de armas, tener control territorial y hacer inteligencia criminal. Mientras, se prepara una segunda instancia de intervención”.

Patricia Bullrich pide que se preste atención a las amenazas narco Alejandro Guyot

Consultada sobre si habría que intervenir la fuerza de seguridad provincial, respondió: “Nosotros queremos analizar la situación en el momento oportuno. Hoy en día es algo que hay que revisar. Una de las cosas que le propusimos a Miguel Lifschitz (gobernador durante la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación), con quien avanzamos mucho y bajamos los homicidios, era intervenir la Policía de Santa Fe para hacer un trabajo más minucioso. Es muy importante si se logra un trabajo en conjunto para volver a tener control sobre la policía local”.

Además, Bullrich indicó que una intervención y depuración de la policía haría que queden “los sectores que estén comprometidos contra el narcotráfico”. Y remarcó: “Hay que controlar que en Rosario no haya más zonas liberadas. En Buenos Aires hay situaciones parecidas, pero no tan profundas.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, opinó que “hay que visibilizar este tema (de la amenaza). Nosotros vamos a seguir profundizándolo como venimos haciendo en Rosario”, dijo en una entrevista con C5N. El funcionario afirmó “no es tan fácil” solucionar el problema de la violencia en la ciudad porque “son 20 años que se instalaron” las bandas violentas ligadas al narcomenudeo.

Las amenazas a la libertad de expresión fueron repudiadas por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otros.

Temas Amenazas