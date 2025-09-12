Robaron una ambulancia, hicieron volcar a un patrullero y terminaron en el pozo de una pileta en medio de un tiroteo

Dos delincuentes protagonizaron ayer un insólito raid criminal en Rosario, que comenzó con el robo de una ambulancia en el cruce de Ombú y Pueyrredón. Esos ladrones sorprendieron al conductor del vehículo de una empresa privada de salud, que esperaba el regreso de la médica asignada a esa unidad, que atendía a un paciente en una casa cercana.

La apropiación del vehículo por parte de los ladrones fue advertida por personas que llamaron al sistema de emergencia policial. Se inició en ese momento una persecución que tuvo características cinematográficas, con vehículos moviéndose a alta velocidad, disparos y choques.

Tras la ambulancia de un servicio privado de salud se sumaron numerosos móviles que intentaron frenar el paso en la avenida de Circunvalación del vehículo robado. Pasó todo lo contrario. Una mala maniobra entre los perseguidores causó la pérdida de control de uno de los patrulleros, que volcó y provocó heridas a dos uniformados. Esos efectivos sufrieron traumatismos que forzaron a la internación en una clínica.

Un móvil volcó durante la persecución Aire de Santa Fe

La persecución siguió por las calles de Rosario, sin que los delincuentes pudiesen despistar a los perseguidores. Bajo esa presión, el ladrón que conducía la ambulancia realizó un giro equivocado y el vehículo quedó dentro de una zanja en el barrio Cantegril.

Los delincuentes bajaron golpeados de la ambulancia, pero con la intención de proseguir con la fuga. Pistola en mano se enfrentaron con los policías que intentaban rodearlos. En ese tiroteo a corta distancia fue herida en la pelvis una uniformada de la Policía de Santa Fe. Fue trasladada al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, donde se confirmó que su vida no corre peligro.

Después de evadir a las patrullas en un raid de más de 20 kilómetros, finalmente fueron capturados los dos delincuentes.