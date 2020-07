El final de la persecución Crédito: COT

Dos delincuentes fueron capturados al cabo de una persecución a toda velocidad que comenzó en el partido de Tigre y terminó al otro lado de la autopista Panamericana, en el distrito de Malvinas Argentinas. Los domos de monitoreo municipales y las cámaras de dos patrulleros que fueron tras los asaltantes registraron la cinematográfica cacería, que incluyó maniobras imprudentes e, incluso, un choque con el que los ladrones, en su huida, intentaron poner fuera de circulación a los agentes que les pisaban los talones.

El hecho comenzó anoche, en la localidad de Troncos del Talar. Una vecina avisó al Comando de Operaciones Tigre (COT), a través de la aplicación del sistema de protección ciudadana, que a un vecino suyo le habían robado la camioneta, una Chevrolet S10 con caja acondicionada para realizar repartos. El domo situado en Belgrano e Independencia, en Troncos del Talar, captó el inicio de la marcha de la camioneta, seguida de cerca por un Renault 9 gris.

"Le están robando la camioneta a mi vecino" fue el mensaje que escribió la vecina al sistema de protección ciudadana de Tigre, Centro de Operaciones de Tigre (COT), que alertó inmediatamente a los móviles policiales que patrullaban la zona.

Robo y persecución entre Troncos del Talar y Tortuguitas 03:10

Video

Las cámaras de seguridad y la coordinación entre los móviles ayudaron a que las patrullas pudieran rastrear los vehículos, que después de haber avanzado encolumnados durante un par de kilómetros tomaron direcciones distintas: "Ahí va saliendo del túnel un Renault 9 color gris", alertaron desde el COT al móvil 238, que perseguía a uno de los delincuentes. Otro móvil, el 249, iba tras al ladrón que escapaba en la camioneta robada.

La persecución continuó varios kilómetros hasta el partido de Malvinas Argentinas. Allí, en Tortuguitas, uno de los móviles logró interceptar al delincuente que iba al volante del Renault 9. Para el otro patrullero, en cambio, las cosas no habían terminado.

"Estoy atrás de la camioneta. No para, no para. Tiene dos gomas pinchadas y no para", decía, a través de la radio, el oficial acechaba al delincuente que, a bordo de la Chevrolet robada, intentaba escapar a alta velocidad y zigzagueando.

En determinado momento de la carrera, el móvil logró colarse por la izquierda y ponerse casi a la par de la camioneta, pero el delincuente volanteó y chocó al patrullero, que quedó rezagado y debió recomenzar la persecución.

Logró ponerse nuevamente a la cola de la Chevrolet hasta que en el cruce de República Argentina y Combate de San Lorenzo, el ladrón hizo un medio trompo y se detuvo. No intentó hacer nada cuando vio que el oficial que lo perseguía le gritaba "Quedate quieto" mientras le apuntaba con su pistola reglamentaria.

Tras las detenciones, la policía informó que los dos ladrones contaban con antecedentes penales. Les incautaron ganzúas y herramientas que, se presume, utilizaban para delinquir.