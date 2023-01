Sacaron a la policía bonaerense de la investigación por los desaparecidos en Florencio Varela y el caso pasó a la Policía Federal

escuchar

El Ministerio Público provincial decidió quitarle a la policía bonaerense la investigación del denominado caso de los desaparecidos en Florencio Varela. La decisión de la fiscal Mariana Dongiovanni se fundó en que los dos detenidos son familiares de un comisario mayor de la fuerza de seguridad provincial, cuyo teléfono comenzó a ser revisado para establecer el tráfico de llamados y mensajes realizados la noche que Lautaro Morello, de 18 años y Lucas Escalante, de 26, fueron vistos por última vez.

Además la necesidad de que el celular sea revisado por una fuerza de seguridad independiente a la que se desempeña el oficial investigado, la decisión de la fiscal se relacionó con una prueba incorporada en el expediente. Se trata de un mensaje de audio en el que Lucas le dijo a un amigo que el 9 de diciembre se encontraría con una persona que le ofrecía vales de nafta, con los que se paga el combustible que cargan los móviles policiales.

Tras varios reclamos, la fiscalía aceptó que la Policía Federal quede a cargo de la investigación Leo Vaca - télam

El cuerpo de Lautaro fue hallado una semana después de que se denunciara su desaparición a 1200 metros del lugar en el que había sido encontrado quemado, el automóvil BMW 135 de Lucas, en la ruta provincial 53, a siete kilómetros de la casa de un comisario mayor de la policía bonaerense, cuyo hijo, identificado como Cristian Centurión era la persona a la que el joven desaparecido se refería al mencionar sobre quién le ofreció los vales de combustible.

Cristian Centurión, de 24 años, estudia en la Escuela Juan Vucetich la carrera policial para convertirse en oficial de la fuerza de seguridad provincial. Su padre, si bien no fue detenido ni imputado en el homicidio de Lautaro y en la desaparición de Lucas, fue separado preventivamente de sus funciones y tiene un sumario en su contra en la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Uno de los elementos que la fiscalía y el abogado Carlos Diéguez, que representa a la familia de Lautaro, pidieron revisar fue el celular de comisario mayor, con el objetivo de descartar cualquier sospecha ante un posible encubrimiento.

El 28 de diciembre pasado, la fiscal entregó el celular a la División Peritajes Telefónicos de la policía bonaerense. Luego de revisar el teléfono, la jefa de dicha dependencia le comunicó a la representante del Ministerio Público que el proceso para desbloquear el celular podría demorar casi un año. Esto significaba que durante ese tiempo el comisario mayor estaría vinculado a la investigación, por tal motivo la fiscal decidió que el celular sea revisado por los técnicos de la Policía Federal.

La búsqueda de Lucas Escalante Vazquez

Horas antes de apartar del caso a la Dirección Departamental de Investigaciones de Quilmes (DDI) para que la pesquisa quede a cargo de la Policía Federal, la fiscal solicitó la prisión preventiva para el hijo de un comisario mayor de la policía bonaerense y para el sobrino del jefe policial, identificado como Maximiliano Centurión, al considerarlos supuestos responsables homicidio de Lautaro..

La fiscal pidió la prisión preventiva para los dos acusados por el homicidio de Lautaro. Nada mencionó sobre una posible imputación sobre la desaparición de Lucas, quien no se tienen noticias desde el 9 de diciembre pasado, cuando pasó a buscar a Lautaro para ir a festejar el triunfo del sleccionado argentino de fútbol sobre Países Bajos, en el muncial de Qatar.

“Pero qué onda. Cómo es la movida, que es nafta gratis ¿Por qué tiene eso? Porque compró mucha nafta o porque le dieron vales de cortesía”, le preguntó por mensaje el amigo al que Lucas le pidió que lo acompañara.

“No, no. El padre trabaja en la policía, pero en un cargo muy alto y le dan nafta. A mí me pasa siempre de $ 15.000 en vales. Bueno, con eso safo. Ahí me acordé, el padre trabaja en el lugar ese que persiguen a los narcos y eso tiene un nombre en la policía. Seguro que vos sabés”, respondió Lucas.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo de Lautaro Morello telam

Al referirse a otro mensaje entregado por Lucas, su amigo dijo que Cristian lo comunicó con su padre cuando no tenía registro de conducir y fue interceptado por un grupo de policías en un control vehícular. Además, las hermanas de Lucas aportaron varias capturas de pantalla en las que aparecen mensajes entre Lucas y Cristian sobre pedidos para eludir el pago de multas.

En el listado de llamados, aparecieron comunicaciones entre Lucas y el comisario mayor Francisco Centurión, por ese motivo, la fiscal decidió secuestrar su celular, aunque no está imputado en el caso y no se sabe si los llamados entre el teléfono de Lucas y el celular del oficial superior fueron concretados entre el joven desaparecido y el hijo o entre Lucas y el comisario mayor.

“No estoy de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público. No se trató de dos chicos que discutieron por un simple vale de combustible. Además, en caso de haber sido así, estarían faltando actores. Los dos acusados no actuaron por su cuenta”, expresó el abogado Diéguez, que representa a la familia de Lautaro.

