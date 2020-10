Salarios. Modificarán el sistema de suplementos no remunerativos de la PSA

Será reformada la escala salarial de los agentes de la PSA Crédito: PSA

El personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) será alcanzado por la reforma salarial dispuesta para las otras tres fuerzas federales de seguridad. De esa manera, los agentes que tienen como misión primaria la prevención de actividades delictivas en estaciones aerocomerciales también verán integrarse en sus haberes los suplementos no remunerativos, situación que, especialmente, mejora la escala salarial en situaciones de retiro.

El tema de los suplementos no remunerativos, creados durante la gestión menemista para otorgar encubiertos aumentos salariales a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, causa conflictos legales casi desde su origen. Prácticamente todo el personal en condición de retiro -y hace unos años, una parte importante de los uniformados en actividad- imponen juicios al Estado para no perder un gran porcentaje del salario, dado que esos pagos no bonificables llegaron a superar el 40 por ciento del sueldo de bolsillo.

El 1° del actual empezó un proceso de reforma en los haberes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura para integrar los suplementos no remunerativos en el haber mensual. Esa resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación había dejado fuera de esa reingeniería financiera a la PSA, con la explicación que se trataba de una fuerza con menos problemas en ese sentido que las otras tres. Sin embargo, ahora se decidió incluir a la PSA, fuerza conducida por José Glinski, en ese proyecto, que tiene previsto cambios paulatinos hasta el primer trimestre de 2022.

La ministra Sabina Frederic junto al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski Crédito: PSA

"Quiero destacar el trabajo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que, desde el comienzo de la declaración de la emergencia sanitaria y con el correr de los meses, ha trabajado en cada una de las actividades que demandó esta situación. La PSA ha colaborado extensamente para desarrollar los protocolos que se aprobaron para dar inicio a los vuelos. Felicito a todas y todos los integrantes de la fuerza por su compromiso durante la pandemia y quiero anunciar que estamos iniciando el proceso de reestructuración salarial de sus integrantes de modo análogo al que ya hemos realizado con el resto de las fuerzas federales", aseguró la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Fuentes de la fuerza de seguridad que tiene su comando central en el aeropuerto de Ezeiza explicaron: "Se dispuso un proceso de regularización de conceptos salariales no bonificables del personal policial de la PSA consistente en suprimir, paulatinamente, los suplementos de exigencia del servicio de seguridad aeroportuaria y de actividad riesgosa, e incorporar esas sumas al sueldo básico del personal".

En cada fuerza los suplementos no remunerativos tienen diferentes denominaciones. Sin embargo, fallos de diferentes tribunales establecieron que tienen dos características en común: son recibidos por un gran porcentaje de los agentes y se mantienen en el tiempo. Por eso, la Justicia definió -en casos individuales, en una situación similar a los juicios por ajustes en jubilaciones, que esos suplementos debían ser incorporados en el haber mensual.

En la Policía Federal tienen las denominaciones de "Alta Dedicación Operativa", "Función Técnica de Apoyo", "Función Policial Operativa", "Función de Investigaciones" y "Responsabilidad por Cargo o Función", mientras que en la Gendarmería y en la Prefectura son definidos como "Cumplimiento de Tareas Específicas de Seguridad", "Mayor Exigencia del Servicio", "Disponibilidad Permanente para el Cargo" y "Disponibilidad Permanente para la Función".

En la resolución 344 del Ministerio de Seguridad de la Nación publicada el 1° de octubre en el Boletín Oficial se expuso, en referencia a las situaciones de policías federales, gendarmes y prefectos, que " la existencia de sumas con estas características se ha mantenido de manera continua, bajo distintas modalidades y conceptos, hace más de veinticinco años. Las modalidades que han adoptado dichas sumas trajeron como consecuencia la afectación de los recursos destinados a las respectivas obras sociales y al sistema previsional; provocaron la distorsión de la escala salarial y mantienen un alto grado de litigiosidad. En este último sentido, existen diversos pronunciamientos judiciales en torno a considerar diversos suplementos particulares como integrantes del 'haber mensual' del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad mencionadas y que resulta necesario receptar la doctrina judicial existente en la materia".

Ese proceso de regularización alcanzará también al personal de la PSA.

