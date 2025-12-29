La Matanza: la policía busca a un hombre que degolló a una mujer en la calle

Por estas horas, la Policía bonaerense busca a un hombre que este domingo por la mañana degolló a una mujer en plena vía pública en el municipio de La Matanza. Cuando fue encontrada, la víctima tenía entre sus pertenencias todos sus objetos personales, por lo que la hipótesis de que el móvil del asesinato hubiera sido un robo pasó a un segundo plano para los investigadores.

Faltaban pocos minutos para las 7 de la mañana de ayer cuando Janet Palomino Arotinco, de 44 años, salió a pasear a su perro por las calles de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador luego de volver a bailar. Una cámara de seguridad lograría captar a las 06.57 el momento en el que la víctima comenzó a ser perseguida por el agresor sin darse cuenta.

Pánico en La Matanza: un hombre es buscado intensamente luego de que degollara a una mujer que paseaba al perro

Segundos después, en los alrededores del cruce de las calles Huergo y Sáenz Peña, una vecina oyó gritos en la vereda y al salir de su casa vio a la víctima lastimada, tendida en el asfalto y con un corte profundo en el cuello. Asimismo, percibió al atacante cuando huía, según le contó a los efectivos policiales. Enseguida, la mujer se comunicó con el 911 para dar aviso de lo ocurrido, según trascendió en los medios locales.

Cuando personal médico arribó al lugar, constató que Palomino Arotinco, de nacionalidad peruana, había fallecido y presentaba una herida cortante en el cuello y tórax. A la escena del crimen también arribó Isaías Américo Cornejo Cancho, pareja de la víctima, quien fue quien la reconoció.

Lo que llamó la atención de los investigadores es que en el lugar del homicidio encontraron las pertenencias de Palomino Arotinco: un celular Motorola, dinero en efectivo, tarjeta SUBE y las llaves de su domicilio.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la UFI Temática Homicidio Departamental de La Matanza, que ordenó la recolección de imágenes de cámaras de seguridad para intentar dar con el atacante.