Racing vs. Estudiantes: así será el operativo de seguridad para la final en Santiago del Estero

A días de la final del Torneo Clausura, que se disputará este sábado 13 de diciembre, a las 21, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) difundió este jueves los detalles del operativo de seguridad para el traslado de los simpatizantes de Estudiantes de La Plata y Racing. El dispositivo contempla recorridos diferenciados, horarios escalonados y acompañamiento policial para evitar enfrentamientos o situaciones de riesgo durante el trayecto.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y forma parte de una estrategia coordinada con sus pares de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero, así como con autoridades nacionales y representantes de ambas instituciones deportivas. El objetivo, señalaron oficialmente, es “garantizar la integridad de los asistentes y preservar el orden público durante toda la jornada”.

La trayectoria de los hinchas de Racing Manuel Cortina

Según lo informado, la delegación de Racing iniciará su viaje el viernes a las 17 desde el estadio Presidente Perón, en Avellaneda. El recorrido autorizado contempla la salida por avenida Mitre, el cruce del Puente Pueyrredón, y luego el empalme con las autopistas Arturo Frondizi, 25 de Mayo y Perito Moreno. Desde allí, se continuará por la avenida General Paz, para luego tomar la autopista Panamericana y conectar con la Ruta 9 hasta el límite con Santa Fe.

La trayectoria de los hinchas de Estudiantes Nacho Amiconi

Cinco horas más tarde, a las 22 del mismo viernes, partirá la caravana de Estudiantes desde el estadio UNO, en La Plata. En este caso, el trayecto estipulado comenzará por avenida 44 hasta el cruce con la ruta provincial 6, luego se incorporará a la ruta nacional 8 y continuará por esa vía hasta alcanzar la frontera jurisdiccional con Santa Fe. La planificación horaria busca minimizar el riesgo de contacto entre ambas parcialidades.

Durante todo el trayecto dentro de la provincia de Buenos Aires, las hinchadas serán escoltadas por personal de la Policía bonaerense, que realizará controles preventivos en puntos estratégicos y en paradores habilitados para el descanso y reabastecimiento de los micros.

Las autoridades remarcaron que los vehículos que se desvíen de los caminos asignados serán detenidos preventivamente con el objetivo de “evitar cualquier cruce con otros simpatizantes”. Asimismo, se advirtió que los operativos de control se extenderán al interior de las provincias involucradas en el recorrido, donde las respectivas fuerzas policiales tomarán a su cargo la continuidad del monitoreo.

En ese sentido, desde Aprevide recomendaron de manera enfática que los hinchas “respeten los recorridos detallados”, ya que se trata de una condición indispensable para preservar la seguridad del evento y de todos los actores involucrados.

Estadio Madre de Ciudades X

La planificación del operativo incluyó una reunión interjurisdiccional encabezada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la participación de los organismos provinciales y los responsables institucionales de Estudiantes y Racing. La coordinación de este tipo de eventos, cada vez más habitual en el fútbol argentino, responde a la necesidad de anticipar posibles focos de conflicto ante encuentros de alto riesgo.

El traslado masivo de simpatizantes desde Buenos Aires hacia el norte del país exige no solo la articulación entre distintos niveles del Estado, sino también el compromiso de los clubes para organizar internamente a sus respectivas parcialidades, designar responsables y mantener canales de comunicación abiertos con las autoridades.

La final entre Estudiantes y Racing genera una gran expectativa entre los hinchas, no solo por la relevancia del título en juego sino también por el presente deportivo de ambos equipos, que llegan con planteles consolidados y una importante convocatoria. El hecho de que el encuentro se dispute en una sede neutral y a más de mil kilómetros de distancia de los centros urbanos más poblados del país siempre representa un desafío logístico significativo, tanto para las instituciones como para los organismos de seguridad.

En este contexto, las autoridades provinciales y nacionales apuestan a que la organización del operativo, sumada a la cooperación de los hinchas, permita que el espectáculo transcurra en un marco de normalidad y convivencia.