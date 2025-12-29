Tragedia en la ruta: manejaba hacia la costa, la mujer le dio un mate, se distrajo y volcó

Un trágico accidente de tránsito tuvo lugar este domingo en el cruce de la Ruta 6 y con la 215, a la altura de la localidad platense de Lisandro Olmos, cuando un hombre de 68 años falleció tras perder el control del auto y volcar. Según su esposa, que viajaba junto a la víctima, en el momento del hecho el hombre se distrajo con un mate.

El coche involucrado en el fatal suceso fue una camioneta Renault Duster blanca que iba con dirección a la Costa Atlántica, según consignó el diario platense 0221.com. De acuerdo al testimonio de la sobreviviente al accidente, identificada como Graciela Altamirano de 65 años, el matrimonio viajaba desde Monte Grande, donde vivía, cuando, en circunstancias en que ella le ofrecía un mate a su esposo, el conductor perdió el control del vehículo, despistó y se produjo el vuelco.

Como consecuencia del hecho, murió Rogelio Omar Medina, que era un jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La mujer, en tanto, también jubilada, logró salir por sus propios medios del rodado y fue asistida en el lugar sin necesidad de traslado a un centro de salud.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Abasto y una ambulancia del UPA zonal. También se solicitó la presencia de peritos y del servicio de morguera para las actas del caso. La causa fue caratulada como muerte por accidente y quedó en manos de la UFI N.º 14 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Ana Scarpino.

Dos hombres detenidos en Córdoba por realizar maniobras peligrosas en una ruta

Dos hombres de 28 y 45 años fueron aprehendidos este domingo por la tarde sobre la Ruta Provincial 5, en Córdoba, luego de ser detectados realizando adelantamientos peligrosos sobre doble línea amarilla y entorpecer un control policial.

El procedimiento se concretó cuando los efectivos observaron un vehículo Nissan Frontier circulando de manera imprudente. Al ser interceptados, tanto el conductor como su acompañante se ofuscaron con los uniformados, se negaron a ser controlados y obstaculizaron el procedimiento.