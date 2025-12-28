Escándalo vial: inhabilitan a la ex del Polaco por dejar que su hija de 12 años conduzca una camioneta

El debate en redes trascendió a la realidad y, en las últimas horas, le retiran la licencia de conducir a Valeria Aquino, exmujer del Polaco, tras permitir que su hija de 12 años manejara una camioneta.

Según pudo saber LA NACION, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva de la madre de la niña, luego de la viralización del video que generó indignación y denuncias ciudadanas

El volante en manos de una niña de 12 años y la cámara de su madre registrando la escena fueron el punto de partida de una polémica que escaló hasta las autoridades. El episodio ocurrió en un camino rural y se viralizó el 25 de diciembre, cuando Valeria Aquino, expareja del cantante de cumbia El Polaco, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se veía a la hija que tuvo con el músico, conduciendo una camioneta Toyota. La secuencia, acompañada por la frase “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, desató críticas y denuncias por la exposición de la menor y por la infracción vial cometida.

El material audiovisual mostraba a la niña al mando del vehículo, con el asiento adelantado para alcanzar los pedales y el cinturón de seguridad mal colocado. Aunque el camino era de tierra y estaba vacío, la maniobra constituyó una falta gravísima según la normativa vigente. La publicación, que luego fue eliminada, generó un intenso debate en redes sociales y en medios de comunicación, donde se cuestionó la responsabilidad adulta y el riesgo que implicó la conducta.

La controversia no quedó en el plano virtual. Tras la difusión del video y las denuncias ciudadanas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino. El organismo federal fundamentó su pedido en la violación de la Ley Nacional de Tránsito y en la exposición de la menor a un riesgo adicional por el uso incorrecto del cinturón de seguridad.

Según la ANSV, la conducta de la madre no solo vulneró normas básicas de seguridad vial, sino que también implicó una falta de protección hacia la niña.

En paralelo, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, analizó el material y avanzó con las actuaciones administrativas. “Conducir no es un juego. Permitir que un menor maneje o hacerlo en condiciones que comprometen seriamente la seguridad vial son decisiones irresponsables que pueden terminar en tragedia. Por eso intervenimos e inhabilitamos a los responsables”, señalaron desde la cartera, según lo publicado en el comunicado oficial al que accedió LA NACION.

El Ministerio dispuso la inhabilitación preventiva de Valeria Aquino, en el marco de las políticas de protección de la vida y seguridad vial. La decisión se adoptó tras constatar la infracción y evaluar la gravedad del hecho, que tomó estado público por la viralización del video. “El Estado tiene la obligación de actuar con firmeza frente a hechos que ponen en peligro la vida propia y la de terceros, independientemente de la notoriedad pública o vínculos personales”, remarcaron las autoridades provinciales.

La resolución se enmarca en la Ley Provincial de Tránsito 13.927 y su decreto reglamentario, que establecen sanciones para conductas que impliquen riesgo grave. Según informó el Ministerio, la inhabilitación preventiva se mantendrá mientras avanzan las actuaciones administrativas y se evalúan las sanciones definitivas.