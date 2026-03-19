Salta: presentaron papeles falsos e intentaron trasladar 35 toneladas de un precursor químico

Agentes de la Sección Agua Blanca de la Gendarmería Nacional protagonizaron un operativo clave en el norte del país. En el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en Salta, los uniformados interceptaron dos camiones con semirremolque que intentaban cruzar la frontera hacia Bolivia que tenían 35.144 kilos de acetato de etilo, un compuesto químico que integra la lista II de precursores controlados, es decir, puede ser desviado para la producción ilegal de drogas, por lo que está sujeto a controles del Estado.

Gendarmería logró dar con este cargamento de contrabando (Foto: argentina.gob.ar)

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, los vehículos provenían de la ciudad uruguaya de Fray Bentos y tenían como destino final la ciudad de Cochabamba, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Durante el control físico de rutina, los efectivos observaron anomalías en la documentación presentada por los conductores, ambos de nacionalidad boliviana.

El primer vehículo transportaba 95 tambores, mientras que el segundo camión cargaba 96 unidades. Cada recipiente pesaba 184 kilos y contenía la sustancia inflamable y volátil.

La sustancia que se encuentra en la lista II de precursores químicos (Foto: argentina.gob.ar

Ante la sospecha sobre la legalidad del transporte, los gendarmes consultaron la base de datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). El sistema confirmó que tanto la empresa propietaria de la mercadería como la firma transportista y los propios vehículos carecían de la inscripción obligatoria en el organismo. Además, los agentes constataron que los documentos entregados por los choferes resultaron apócrifos. La falta de medidas de seguridad en el traslado de esta sustancia representaba un riesgo adicional para el tránsito en la zona fronteriza debido a su peligrosidad.

La fiscalía Orán intervino de forma inmediata en el caso, y el juez a cargo de la instrucción ordenó la aprehensión de los dos conductores por el delito de transporte ilegal de precursores químicos. Asimismo, dispuso el secuestro total de los camiones, la carga y los teléfonos celulares de los involucrados para profundizar la investigación. También solicitó la colaboración del personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para realizar las pericias técnicas sobre la documentación y los tambores incautados.

Los precursores químicos son muy controlados por el Estado (Foto: argentina.gob.ar)

El acetato de etilo es un solvente de alta volatilidad y uso industrial que requiere estrictos controles estatales para evitar su desvío hacia actividades ilícitas. Las autoridades subrayaron la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad y registro que exige la normativa vigente para el manejo de sustancias químicas de esta naturaleza.

Por el momento, los detenidos permanecen a disposición de la justicia federal mientras los investigadores analizan si existe una red organizada detrás del envío irregular interceptado en la provincia de Salta.

Desde el ministerio que conduce Alejandra Monteoliva, afirmaron que el operativo refleja “la vigilancia constante que mantienen las fuerzas federales en los pasos fronterizos del norte argentino para combatir el tráfico ilegal de insumos regulados que suelen utilizarse en procesos de producción no autorizados”. La causa judicial continúa su curso procesal para determinar posibles vínculos con organizaciones dedicadas al traslado ilícito de precursores químicos a través de las fronteras regionales.