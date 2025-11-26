San Isidro: tras un alerta de un vecino y un seguimiento en vivo, fueron detenidos dos narcos

Al vecino de Boulogne le pareció extraño ver la camioneta con dos ocupantes estacionada durante un tiempo prolongado. Le pareció extraña la situación y decidió comunicarse con Ojos en Alerta, el programa de participación ciudadana de San Isidro donde, a través de mensajes de WhatsApp, se pueden denunciar delitos en tiempo real.

Poco después, con los datos aportados por el vecino, personal de la Patrulla Municipal de San Isidro interceptó la camioneta señalada y secuestró envoltorios con clorhidrato de cocaína listos para la venta.

Según informaron a LA NACION fuentes de la Municipalidad de San Isidro, todo comenzó a la altura de la autopista Panamericana y Camino Real Morón, donde estaba estacionada una camioneta Jeep roja.

Como se dijo, a un vecino le pareció sospechosa la situación y decidió mandar un mensaje de WhatsApp a Ojos en Alerta. Entonces, los operadores mandaron un móvil de la Patrulla Municipal.

“Desde el Centro De Operaciones Municipal (COM), donde recibieron los mensajes, mientras seguían el recorrido de la camioneta por las cámaras guiaron a los móviles que participaron del operativo”, dijeron las fuentes consultadas.

La camioneta fue interceptada en Carlos Tejedor y Patagonia, en el límite con el partido de San Fernando. “Al advertir la presencia policial, los ocupantes del vehículo mostraron una actitud nerviosa y evasiva”, dijeron los voceros consultados.

Y agregaron: “Durante el procedimiento, los dos hombres (un argentino y un peruano) no pudieron explicar qué hacían en el lugar. Ante las inconsistencias en sus respuestas y la actitud sospechosa, se inspeccionó la camioneta y fueron hallados varios envoltorios con clorhidrato de cocaína preparados para la venta. Además se incautaron teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia”.

Ojos en Alerta es una herramienta de participación ciudadana que en 2018 puso en funcionamiento el distrito de San Miguel y que ya se utiliza en más de 50 ciudades del país. San Isidro se sumó en mayo del año pasado.

“Los vecinos pueden enviar mensajes, audios, fotos o ubicaciones en tiempo real y a través de WhatsApp al Centro Municipal de Operaciones (COM), que coordina la respuesta con patrullas, cámaras o servicios como Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) o Defensa Civil. Desde su implementación, ya se adhirieron 21.000 vecinos y el sistema recibió un total de 8388 alertas por situaciones sospechosas, lo que permitió 120 detenciones gracias a la rápida intervención de la Patrulla Municipal en coordinación con la policía bonaerense”, dijeron fuentes municipales.