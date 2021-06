San Luis: la madre de Guadalupe contó cómo fue el momento de la desaparición de la niña de cinco años

La incertidumbre y la angustia se acrecientan a más de 24 horas de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. En el marco de un importante operativo de búsqueda desplegado en la zona, Yamila Cialone, la madre de la niña de cinco años, dio detalles del momento en el que perdió todo contacto con su hija, y pidió: “La persona que la tiene que se ponga un poco en mi lugar y me la devuelva”.

En diálogo con Radio Dimensión, la mujer contó que Guadalupe desapareció cuando jugaba afuera de la casa de su hermana Georgina -que además es la madrina de le pequeña-, a quien habían ido a visitar por su cumpleaños.

“Estaba con el primo, la prima, el hermano y el hijo de mi pareja. Eran cuatro niños. No sé en qué momento se pusieron a jugar a las escondidas y Ema, la primita de tres años, ingresó a la vivienda y dijo ‘Guada no está”’, relató.

En ese contexto, Yamila recordó que uno de los pequeños le dijo que Guadalupe se había escondido “detrás de un camión que estaba en la calle” y afirmó que desde entonces ya no volvieron a verla. “Después salimos a buscarla, comencé a gritar su nombre y, como no aparecía, fui a la casa del padre, que vive a tres cuadras de mi hermana, pero tampoco estaba ahí”, señaló.

Sin datos sobre el paradero de la pequeña, la mujer hizo la denuncia por extravío y a partir de ese momento se dispuso un importante operativo de búsqueda, que ya cuenta con la participación de más de 400 agentes. Aún así, las autoridades todavía no pudieron encontrar a la menor, que lleva más de 24 horas desaparecida.

#AlertaSofía 🚨 Buscamos a Guadalupe Belén Lucero Cialone, de 5 años de edad. Fue vista por última vez en la ciudad de #SanLuis el lunes 14 de junio.



En caso de contar con información que pueda resultar de ayuda, comunicate a la línea del @minseg 📲 134. pic.twitter.com/owYTI6gWpO — Ministerio Seguridad (@MinSeg) June 16, 2021

Frente a esta situación, el Gobierno emitió este jueves una Alerta Sofía, la cual tiene por objetivo agilizar la búsqueda de menores desaparecidos cuya vida se encuentra en un “alto riesgo inminente”. A través de este mecanismo se disparan alertas telefónicas y en las redes sociales de personas ubicadas en zonas cercanas al lugar de desaparición, o donde fue vista la víctima.

Las hipótesis

Como es habitual en estos casos, tanto los investigadores como la propia familia contemplan diferentes hipótesis en relación con la desaparición de Guadalupe, aunque todos coinciden en algo: nunca se hubiese ido sola y menos por tantas horas. Una de ellas afirma que, según el relato de los chicos que jugaban con la niña, se habría ido de la mano con una joven cuya identidad desconocen y que nunca habían visto.

Por otra parte y de acuerdo con El Diario de San Luis, el dueño de un kiosco de la cuadra le ofreció a la Policía las imágenes de las cámaras de seguridad de su local, a partir de las cuales detectaron un auto negro y una moto con dos personas que circulaban “en actitud sospechosa”, justo a la hora que desapareció Guadalupe.

Consultada sobre ambas posibilidades, Yamila respondió: “Todavía no tengo información certera porque se está investigado. Aún no hay nada concreto. Como madre presiento, pero no lo puedo decir, no lo puedo exponer porque podría empeorar la situación. La Policía está al tanto de todo lo que yo sospecho”. “La persona que la tiene que se ponga un poco en mi lugar y me la devuelva”, agregó.

