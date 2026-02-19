San Martín: un hombre mató a su pareja de varias puñaladas y fue detenido

Un trágico hecho violento tuvo lugar en la madrugada de este jueves en el partido bonaerense de San Martín, cuando un hombre asesinó a su pareja de varias puñaladas.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido luego del llamado de alerta de los vecinos del barrio 18, que escucharon gritos de auxilio en una de las viviendas del lugar.

El femicidio de una mujer en San Martín

La víctima era Daniela Alejandra Gasis, de 43 años, quien presentó heridas de arma blanca en los brazos y el pecho provocadas por su pareja, Juan Ramón Díaz, de 42 años.

La mujer, que logró escapar de la casa tras ser agredida y alertar a los vecinos, fue trasladada por los servicios de salud al General de Agudos “Eva Perón”, ubicado en Villa Juan Martín de Pueyrredón, en donde posteriormente murió debido a la gravedad de sus heridas.

Díaz, por otro lado, fue reducido por otros vecinos hasta la llegada del personal de la Policía Ecológica (que estaba apostado en un Operativo de prevención cercano). Tras esto, los agentes de la Comisaría San Martín 5ta procedieron a la detención y la fiscalía dispuso su arresto y las diligencias de rigor.

Juan Ramón Díaz, el femicida que fue detenido tras matar a su esposa.

Según indicaron desde Seguridad provincial, el agresor no presentaba antecedentes de denuncias radicadas de violencia por la víctima en la seccional, como tampoco medidas de restricciones para el causante.

Sin embargo, tal como indicaron los familiares de la mujer, la pareja sí había tenido una situación de violencia en la que la víctima no había querido radicar una denuncia.