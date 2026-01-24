Palermo: un joven de 26 años fue apuñalado por su pareja

El viernes por la noche, un confuso episodio se registró en un departamento del barrio porteño de Palermo cuando la Policía de la Ciudad recibió un llamado de una mujer que apuñaló a su pareja, un hombre de 26 años.

Según pudo saber LA NACION, personal de la Comisaría Vecinal 14C se trasladó hasta un departamento ubicado en la calle Castex al 3300. Las autoridades habían recibido un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido con un arma blanca por su pareja, una mujer de 27 años.

Una vez en el lugar, los efectivos dieron con la víctima, quien tenía lesiones en la zona dorsal anterior y muslo, por lo que fue trasladado a la clínica porteña Mater Dei, también ubicada en la zona de Palermo Chico.

En tanto, la mujer -tras admitir la agresión- quedó detenida por “lesiones graves”. Ella declaró a la Justicia en las últimas horas que llamó a la policía porque apuñaló a su pareja en defensa propia, a raíz de un presunto caso de violencia de género.

Las autoridades en tanto colocaron precintos en la puerta del edificio para realizar las pericias, ya que se registraron manchas de sangre en el palier y en la entrada.

El caso quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 44, ante la Secretaría 115, de Laura González, quien había dispuesto la detención de la mujer y la imputó por “tentativa de homicidio”.