Santa Fe: derrumbaron otro búnker de venta de drogas

A dos años de la implementación de la denominada Ley de Microtráfico, el gobierno de Santa Fe derrumbó el búnker número 100 de venta de drogas. Sucedió en la ciudad de Venado Tuerto.

“Estos procedimientos significan un golpe a las bandas narcocriminales, así como una reducción ostensible de los niveles de circulación de violencia altamente lesiva y la pacificación de los barrios, llevando tranquilidad a los vecinos”, dijeron fuentes del gobierno provincial.

En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó: “La Ley de Microtráfico es una herramienta que nos ha dado una respuesta frente a una situación que asolaba a muchísimas localidades”.

Tras derribar el búnker, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, dijo: “Es un mensaje muy fuerte e importante en la lucha que llevamos adelante contra el narcotráfico”.