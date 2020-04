Santiago del Estero: detuvieron al "Sátiro del cloroformo" por abuso sexual

Diego París tiene 47 años Crédito: Gentileza Diario Panorama

SANTIAGO DEL ESTERO.- Diego París, de 47 años y bautizado en el último tiempo como "El Sátiro del Cloroformo", fue detenido esta mañana en su domicilio acusado de los supuestos delitos de "abuso sexual en concurso real", al tiempo que se allanó su casa secuestrando computadoras y cajas llenas de discos compactos que podrían tener fotos de sus víctimas.

Las doctoras Érika Leguizamón y Jésica Lucas, de la Unidad Fiscal para Abusos Sexuales y Violencia Institucional, decidieron agravar la calificativa en contra del organizador de eventos de comic, Diego París, pasando de "abuso sexual simple" a "abuso sexual en concurso real de delitos" y ordenaron su inmediata detención, que se llevó a cabo esta mañana.

Semanas atrás, una adolescente de 17 años denunció ante la justicia, y luego públicamente en su cuenta de Facebook, que Diego Paris la había contactado para realizar un "casting con el fin de encontrar quien haga de la Mujer Maravilla" para una producción nacional, y que luego de charlar con sus padres comenzaron los "ensayos".

El relato de "Vir", que también lo volcó ante la justicia, dio cuenta de que París le pedía que se pusiera la ropa de "Wonder Woman", para de esa manera "entrar en confianza con el personaje", a lo que la menor se negó en reiteradas oportunidades, hasta que un día accedió, ya que el hombre le dijo que debían hacer una producción fotográfica para enviar a Buenos Aires.

Ese día, según el pormenorizado relato de "Vir" en Facebook, Paris le habló del cloroformo y que en la escena, su personaje sería sorprendido desde atrás por un "villano", que la dormiría apretando un pañuelo embebido con esta sustancia sobre su nariz: "Él me pidió que hagamos la prueba de usar un poco de cloroformo para ver como reaccionaba. Solo un poco para practicar, a lo que me negué".

"[París] había empezado a contarme que tenía una enfermedad terminal y me ponía incómoda, porque a veces se quedaba mirándome fijo varios segundos", contó la adolescente sobre su vínculo con el hombre durante los últimos ensayos.

Según la joven santiagueña, París la besó a la fuerza y luego le tocó un glúteo. La joven salió inmediatamente de la casa, le contó el hecho a sus padres y radicó la denuncia.

La publicación de la adolescente fue compartida más de 1300 veces y provocó un efecto dominó en decenas de mujeres que le escribieron a "Vir" contándole que habían vivido la misma experiencia con el mismo modus operandi: promesa de actuación, Mujer Maravilla, trajes, ensayos y el cloroformo.

"ESTOY LLORANDO DE FELICIDAD", así, con mayúsculas, fue el descargo de "Vir" en su muro de Facebook compartiendo la nota de Diario Panorama que consignaba la detención de Diego Paris.

El propio hijo de Diego París denunció por "daños psicológicos y violencia" a su papá, hoy detenido, indicando ante la justicia haber vivido "años de engaños, mentiras y negaciones de estos abusos", al tiempo que la pareja del joven hizo un descargo en sus redes sociales, apoyando a todas las mujeres que se animan a denunciar a su suegro.

Días atrás se sumaron otras denuncias públicas dentro del mundo del cómic y del género fantástico, pero esta vez desde la provincia de Salta, donde muchas mujeres aseguran que París las acosaba y tocaba en eventos donde iban caracterizadas de distintos personajes.

Una de los testimonios que tomo la justicia fue el de una mujer de casi 40 años, que se comunicó con LA NACION y relató que hace 17 años había sido víctima de Diego París. "Estuve dormida por varios minutos en un salón de la UCSE (Universidad Católica de Santiago del Estero)".

"Cuando leí la publicación de 'Vir' me estremecí, fue volver casi 20 años atrás y revivir todo. Cómo me contactó, cómo me dijo de ensayar y de ir a la UCSE un domingo a la siesta porque es más tranquilo", contó esta mujer, quien pidió la reserva de su identidad.

"Me pidió que usemos cloroformo para que me acostumbre, para que sepa como caer y sin que me dé cuenta me agarró de atrás y me durmió con eso. Fueron unos segundos que luché hasta que me dormí".

Esta mujer declaró ante la justicia y relató: "Me desperté y fui a vomitar. Tenía la ropa desacomodada. No sé qué pasó, no sé qué me hizo. mi cabeza tuvo esto bloqueado tanto tiempo y ahora con esto siento en mi garganta de nuevo ese gusto horrible del cloroformo".

Muchos testimonios como este ya forman parte del grueso expediente acusatorio en contra de Diego Paris, quien días atrás afirmó: "Yo soy la verdadera víctima de esto y espero que la justicia descubra la verdad".

Apenas se conoció la denuncia de "Vir" fueron muchas las organizaciones de eventos de cómic que anunciaron en sus redes que bajaban a Diego París de la organización y colaboración.

Entre el material secuestrado se estima que podría haber fotos de sus víctimas, ya que la valiente adolescente que acorraló a París con su denuncia aseguró días atrás que "él tiene cientos de fotos mías vestida de Mujer Maravilla y de varios ensayos".