Santiago del Estero: murió Silvia, la joven baleada por un policía

SANTIAGO DEL ESTERO.- Silvia Maldonado, la joven de 17 años baleada por un policía el pasado domingo, murió esta madrugada luego de pasar varias horas con muerte cerebral, según informaron las autoridades médicas del Hospital Regional Ramón Carrillo de la provincia .

La adolescente, madre de dos niños, uno de ellos de apenas un mes, ingreso a la sala de terapia intensivas del hospital el domingo por la tarde, luego de que un policía , que confesara ser el autor, el Cabo 1° José Abraham le pego un tiro en la frente provocándole muerte cerebral.

El hecho generó una verdadera conmoción en la capital provincial , provocando que familiares, amigos y muchos amigos de la zona norte protestaran violentamente en frente de la seccional 5 de policía, en el barrio Jorge Newbery.

Muestras de profundo dolor y congoja se ven en la casa de la menor, en el barrio Gas del Estado, donde acontecieron los hechos el domingo pasado.

Su madre, Paola Morales, ya había adelantado horas atrás que los médicos "no me dieron ninguna esperanza de sobrevida", en tanto que sobre los hechos indicó que "varios policías hicieron disparos y uno de ellos le pego a mi hija y me la dejo así".

Las distintas versiones sobre el hecho

Desde la policía trascendió que el domingo por la tarde habían recibido una denuncia por el robo de una soldadora y un taladro y que al dirigirse al barrio Gas del Estado fueron recibidos "por una lluvia de piedras y otros objetos", por lo que comenzaron con disparos de postas de goma, pero el Cabo 1° José Abraham dijo que se le había trabado su arma de balas de goma y disparó con su pistola reglamentaria.

La versión de los familiares indica que los policías intentaron ingresar al domicilio de la joven Maldonado sin orden de allanamiento y que al pedirle a los policías que la muestren, estos comenzaron a disparar y que uno de los tiros impactó en la frente de Silvia, de 17 años. El hermano de la menor baleada indicó que un policía le dijo "mirame bien la cara, yo fui el que le pego el cuetazo a tu hermana".

Ayer por la tarde se vivieron horas de suma tensión en las adyacencias de la seccional quinta de policía, la cual aún permanece rodeada de policías preparados para reprimir cualquier intento de copamiento por parte de los vecinos y con la reciente muerte de la menor se aumentó el número de efectivos apostados.

Desde el gobierno de la provincia actuaron rápidamente y el ministro de Gobierno, Marcelo Barbur, le ordenó al secretario de Seguridad que "avance hasta las últimas consecuencias en sede administrativa mas allá de lo que justicia determine".

Marcelo Pato, secretario de Seguridad, en una reunión anoche con jefes policiales les dijo que "la línea de acción debe ser el profesionalismo y no hay ningún justificativo que pueda apartar a ningún miembro de la fuerza de los procedimientos y protocolos en el uso de armas", en tanto que agrego: "la mano dura o gatillo o el gatillo fácil no sera jamás el lineamiento en nuestra policía".

En tanto que ayer el jefe de los fiscales de la provincia, el doctor Luis de la Rua, confirmó que "las pericias serán realizadas por Gendarmería para garantizar la transparencia de las mismas ya que en la investigación hay policías presos", al tiempo que pidió a los familiares, amigos y vecinos que "tengan cautela y paciencia que vamos a llegar al fondo de todo esto".

La justicia ordenó la autopsia en el cuerpo de la joven y una vez terminado será entregado a la familia para su velatorio y sepultura. En tanto los ocho efectivos policiales continúan detenidos.