Santiago del Estero: un adolescente apuñaló a un compañero de 14 años con un destornillador

Un grave episodio se registró en las últimas horas a la salida de una escuela técnica de Santiago del Estero. Un adolescente apuñaló con un destornillador a un compañero de 14 años y el menor debió ser trasladado a un hospital. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona.

El enfrentamiento ocurrió el martes apenas pasadas las 11.15 sobre una esquina, a la salida de la Escuela Técnica N°2 Ingeniero Santiago Barabino, situada sobre calle Avellaneda al 116, en la localidad de La Banda.

Según se observa en las imágenes, dos estudiantes mantenían una fuerte discusión, ante la atenta mirada de algunos de sus compañeros.

Así fue el ataque en Santiago del Estero

Luego de solo unos segundos de un enfrentamiento verbal, el agresor tomó un destornillados y se lo colocó en el cuello a su compañero, a modo de amenaza.

Inmediatamente, el afectado respondió con un empujón para sacárselo de encima y comenzó a alejarse. En ese momento, un tercero intentó detener del brazo al joven con el destornillador, para evitar una respuesta.

Sin embargo, el adolescente no le hizo caso y le clavó la herramienta en la rodilla derecha al alumno de 14. El menor se quedó paralizado, con signos evidentes de dolor y tomándose la zona afectada, hasta que llegó otro compañero.

Según consignó el medio local El Liberal, las autoridades del establecimiento educativo llamaron a la Policía, quien se hizo presente en el lugar para esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes.

El joven de 14 fue trasladado de urgencia al Centro Integral Salud Banda (CISB), donde le ordenaron la realización de una tomografía para conocer la gravedad de la herida. El menor se encuentra fuera de peligro.

La escuela está situada en La Banda Gobierno de Santiago del Estero

La investigación quedó en manos de la fiscal Virginia Abrate. De acuerdo a Diario El Norte, exigió un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque.

A su vez, ordenó la toma de declaraciones a testigos, tanto compañeros de escuela como personal de la institución. En ese contexto, le pidió a las autoridades un informe para saber si existían conflictos anteriores entre los involucrados.

También requirió la intervención de los organismo de protección de niñez para iniciar un seguimiento al adolescente que cometió el ataque.