Con patrulleros y sirenazos, los efectivos se concentran principalmente en La Matanza, La Plata y Lanús; la oficina de comando de Berni, el epicentro del conflicto

Las protestas de la Policía bonaerense en reclamo de salarios y mejores condiciones de trabajo así como "el derecho a la sindicalización" continuaban esta mañana, tras los anuncios de la Provincia. Así, en Puente 12, en la Matanza, en La Plata, y en Lanús, efectivos se concentraban con sus móviles, a pesar de que el gobierno de Axel Kicillof prometió ayer un aumento salarial del 30 por ciento, entre otras mejoras.

Dentro de las protestas, la principal manifestación en el conurbano tiene lugar en la zona conocida como Puente 12, en La Matanza, donde el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, instaló hace un tiempo su puesto de comando diario.

Por otro lado, cerca de 20 móviles policiales aún siguen dispuestos sobre la avenida Pavón, mano capital, frente al Bingo de Lanús, y aseguran que seguirán allí hasta tener definiciones concretas sobre sus pedidos, de acuerdo con declaraciones a distintos medios de comunicación.

Uno de los reclamos clave de la fuerza es poder discutir de manera horizontal las condiciones en las que prestan el servicio, tener derecho a reclamar y a discutir salarios, y régimen de carrera.

Nicolás Masi, del Sindicato de Policías Bonaerenses (SIPOBA), se refirió a las protestas policiales y dijo que el conflicto data de largo tiempo. "No estamos bien parados. La situación de la policía de Buenos Aires viene de antigua data, no es de ahora. Es un problema recurrente. Nosotros quisimos canalizar, pero la Corte no nos dio el aval de la formación sindical que es la salida legal de todo este problema", dijo en declaraciones a Radio Mitre.

El Sindicato de Policías Bonaerenses aún no tiene personería gremial ya que en 2017 la Corte Suprema de Justicia obturó esa posibilidad y determinó además que la fuerza no tiene derecho a huelga.

Masi señaló que la mejor manera de evitar los conflictos es que las conversaciones con la policía se canalicen a través de un sindicato: "Necesitamos una organización que nos permita tener un diálogo directo con el gobierno de turno. En toda sociedad organizada existen las organizaciones gremiales que pueden presentarse ante el gobierno reclamando las condiciones de trabajo y los ajustes gremiales, la paritaria".

"Hay es un hartazgo de una situación que se viene dando hace mucho tiempo (...) Cuando hubo un conflicto por un mal o buen procedimiento, se atacó a los policías por cuestiones políticas y hubo baja salarial, es la respuesta inmediata del lado del gobierno", explicó.

Además, aclaró que el conflicto no se ha resuelto con el anuncio del Ministro de Seguridad Sergio Berni. "Si hoy se anunciase el acuerdo de manera concreta, salario, horas, regularización del pago" cesarían los piquetes policiales, explicó.

Masi afirmó que el porcentaje propuesto por el Gobierno es otro punto de conflicto. "El porcentaje que se da no llegaría. Tiene que ser un porcentaje lógico y razonable de lo que se está viviendo. El oficial de Policía de la Ciudad de Buenos Aires gana 60 mil pesos, nosotros queremos cobrar igual", aseguró.