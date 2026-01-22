Se lanzó al arroyo para escapar de la Policía, pero lo cercaron: cayó “Pipo”, el violento ladrón que atacó a una kiosquera

El delincuente corrió sin parar. Cuando escuchó los pasos y los gritos de los policías, atravesó el fondo de la casa, saltó una medianera y siguió en dirección al arroyo. Llevaba puesta la misma pulsera de silicona que los investigadores habían visto en las cámaras de seguridad del kiosco asaltado días antes. Alcanzó a meterse en el agua e intentó avanzar entre la corriente turbia, pero los efectivos ya lo tenían rodeado. Así terminó la fuga de Eduardo Oscar Alcaraz, de 24 años, conocido como “Pipo”, acusado de un violento robo en La Plata.

La detención ocurrió durante un allanamiento realizado en una vivienda situada en la esquina de 5 y 90, donde el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 9ª había establecido que vivía el sospechoso. Según la investigación, Alcaraz fue identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad correspondientes al asalto cometido el 16 de enero en el kiosco “Los 24”, situado en 60 entre 9 y 10. En esas imágenes, los agentes advirtieron una serie de coincidencias físicas y un detalle decisivo: una pulsera de silicona que el autor del hecho llevaba en la muñeca y que seguía usando en los días posteriores.

El robo de Pipo a un kiosco en La Plata

El robo se produjo cuando una empleada del local quedó sola detrás del mostrador. El delincuente ingresó armado, la amenazó y se llevó la recaudación. Antes de irse, la encerró en el baño y tomó mercadería del comercio. A partir de las imágenes y de la revisión cuadro por cuadro realizada por el GTO, los efectivos reunieron elementos suficientes para solicitar una orden judicial de allanamiento.

La detención de Pipo en un arroyo de La Plata

Cuando el operativo comenzó, Alcaraz intentó escapar por los fondos del domicilio. Cruzó corriendo un pasillo angosto, llegó hasta el borde del arroyo y se arrojó al agua. En la maniobra perdió una de sus zapatillas, una Salomón celeste que luego fue hallada en la zona. La otra quedó en su poder y permitió reforzar la identificación. Los policías lo redujeron dentro del curso de agua y lo trasladaron inmediatamente.

La Policía detiene a “Pipo” en un arroyo de La Plata tras intentar escapar durante un operativo por un robo armado a un kiosco Policía bonaerense

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron las prendas utilizadas en el asalto: un pantalón gris, una campera negra y la zapatilla restante. También incautaron la pulsera de silicona observada en las cámaras. Con ese material, la fiscalía consideró que existían elementos probatorios directos que vinculaban al detenido con el robo al kiosco.

La causa quedó a cargo de la UFI N°7, dirigida por Virginia Bravo, bajo la carátula de “Robo agravado por el uso de arma de fuego”. Alcaraz deberá presentarse en la primera audiencia en los próximos días. Paralelamente, los investigadores analizan si su modalidad coincide con otros hechos recientes cometidos en la zona, ya que existen registros con características similares, aunque por el momento no hay imputaciones adicionales.