“Se murió en mis brazos”: el desgarrador relato de la madre de la niña de cuatro años asesinada tras un ataque de 32 balazos

La madre de la niña de cuatro años que falleció en medio de un ataque en la villa 1-11-14, donde se dispararon, al menos, 32 balazos, reclamó hoy por Justicia, sumida en un desgarrador dolor. “Se murió en mis brazos”, reveló la mujer.

“Soy cristiana y creo mucho en Dios y sé que él va a hacer justicia, porque mi hija no tenía la culpa. Me la arrebataron de mis manos”, contó la mujer, en diálogo con Crónica. “Imagínense el dolor que siento... de que se me haya muerto en mis manos”, manifestó Alcira, la madre de la niña asesinada.

“Lo único que pido es que hagan Justicia por mi hija, que no sea una niña más. Que pongan más refuerzo en las villas, que no manden gendarmes para nada, sino para que cuiden que no haya más droga y violencia”, suplicó la mujer entre lágrimas.

Enfrentamiento narco en la villa 1-11-14: más de 30 balazos

El ataque

El trágico hecho se desató anoche cerca a las 22 en Bonorino y Calle 10, en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, donde se dispararon, al menos, 32 balazos, según precirsaron a LA NACION fuentes de la Policía de la Ciudad y de la Gendarmería Nacional.

La niña de cuatro años recibió un tiro en el pecho y fue trasladada al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, donde lamentablemente falleció. En tanto, un joven de 19 años, resultó herido de un balazo en un pierna.

“En la escena del ataque se secuestraron 32 vainas servidas. La niña y el joven fueron trasladados heridos al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero. La menor, que tenía una herida de bala en la zona del tórax, murió en el centro de salud “, informaron las fuentes consultadas.

Según las fuentes, fue personal de Gendarmería Nacional apostado en la zona quien emitió un alerta ante el ataque a balazos y le informó a la Policía de la Ciudad que el automóvil de los tiradores había escapado en dirección al vecino Barrio Presidente Illia.

“Estamos en plena etapa de investigación. Todavía no se determinó si se trató un tiroteo o si los disparos partieron desde el mismo sector. Evidentemente, la niña quedó en medio de la ráfaga de tiros. Se desconoce hasta el momento si el móvil del ataque fue por una guerra narco, una disputa entre bandas de ladrones o ajuste cuentas”, explicaron a LA NACION fuentes de la investigación.

En tanto, el padre de la víctima también exigió Justicia y apuntó contra la inseguridad que se vive en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. “No les importa nada, dispararon. Si mataban dos o tres chicos les daba igual”, acusó el hombre al referirse a los responsables del ataque.

“Si hay Justicia en este país, la estoy esperando. Quiero que la Policía se apure para poder velar a mi hija como se debe”, concluyó el padre.

