Se suicidó tras echar de su casa a su pareja y tres días después él apareció ahorcado de un árbol

SANTA FE.- El suicidio de una joven pareja en un lapso de solo tres días conmociona a la ciudad de Coronda, 45 kilómetros al sur de la capital santafecina.

El 26 de octubre pasado, y tras una fortísima discusión, Dulce María Romero, de 22 años, echó de la casa que compartían a Alexis David Quiroz, de 23. Desde ese momento nada más se supo de él; no tenía su celular y se volvió inhallable.

El jueves pasado, ella se despidió de su madre a través de una serie de mensajes de WhatsApp en los que le explicó qué había pasado. La joven apareció ahorcada a la vera de la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 114, en el lugar donde dijo que la encontrarían.

Para ese momento, a Alexis Quiroz lo buscaban sin pausa. Esta tarde lo encontraron, colgado de un árbol, también ahorcado.

Según el informe de los investigadores de la policía y del Ministerio Público de la Acusación al que accedió LA NACION, vecinos de la zona dieron aviso del hallazgo de una persona colgada en una tupida arboleda. Fueron hasta el lugar los efectivos del Comando Radioeléctrico que, en ese momento, patrullaban por Bulevar Oroño, de Coronda, en una zona próxima a las vías ferroviarias y al domicilio de la madre del joven.

En el lugar trabajó personal de la Unidad Regional XV, bajo las directivas del fiscal Roberto Olcese, de la Circunscripción Judicial 3.

Alexis Quiroz

Elisa López, la madre de Alexis, había encabezado hasta ese momento pedidos públicos y movilizaciones con el objetivo de encontrar a su hijo. Ella había detallado, en su denuncia, que Alexis se había ido de la casa que compartía con su pareja en una zona rural de Coronda y no había vuelto a comunicarse. La situación se agravaba por el hecho de que el joven no tenía celular consigo. “Parece que a mi hijo se lo tragó la tierra”, había dicho a mediados de la semana pasada, en plena búsqueda.

El Ministerio Público Fiscal investiga, ahora, el nuevo deceso, vinculado, evidentemente, al de Dulce María Romero. El cuerpo de Alexis Quiroz fue remitido a la morgue para la realización de la autopsia que deberá dilucidar si el joven murió por un acto autoinfligido o si hubo intervención de terceras personas.

La madre de Quiroz hizo la denuncia el mismo 26 de octubre ante la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XV del Departamento San Jerónimo. Relató que había sido alertada por su nuera de que, durante la madrugada del domingo, Alexis había tenido una agria discusión con Dulce, y que ella lo había conminado a que se fuera tras corroborar un faltante de dinero.

Desde su desaparición, la búsqueda de Quiroz se había extendido por toda la ciudad, el departamento San Jerónimo y la provincia, a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), que opera junto al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). Ambos sistemas permiten difundir la información a todas las jurisdicciones del país, articulando el trabajo de las policías y fiscalías locales.