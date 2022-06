Sebastián Villa: “fin del patriacardo” y “sensación de impunidad”, las definiciones de la fiscal al pedir la detención

“El rol de la Justicia, y en especial del Ministerio Público que represento, no solo es perseguir a los autores de delitos como el que nos ocupa [abuso sexual] sino, concientizar, instruir y abogar por el fin del patriarcado, máxime, cuando ese patriarcado se ve potenciado por la sensación de impunidad que le otorga al autor del delito, su poder económico frente a la víctima vulnerable”.

Así la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Ezeiza, hacía el preámbulo de su pedido de detención del futbolista Sebastián Villa, delantero de Boca Juniors, imputado de abuso sexual.

Ahora, el juez de Garantías Javier Maffucci Moore debe resolver si hace o no lugar al pedido de la representante del Ministerio Público.

“Finalmente, entiendo que no debe considerarse especialmente la circunstancia de que Villa resulte ser un destacado atleta del fútbol argentino, sino, por el contrario, debemos atenernos al principio constitucional de igualdad ante la ley. Más aún, él mismo, en su condición de persona pública, debería resultar un ejemplo de conducta, un ejemplo para una sociedad en la que buscamos un cambio,y vamos camino a ello”, explicó la fiscal González.

Sebastián Villa, imputado de abuso sexual

Villa viajó a La Rioja con el plantel de Boca para enfrentar hoy, a las 16, a Ferro por la Copa Argentina. Podría ser titular.

“Sumando pruebas a los hechos, he de hacer referencia a los videos y mensajes que aportara la víctima que fueran realizados al día siguiente del hecho y de los que se desprende la conversación mantenida entre ella con Villa, de los que surge el reconocimiento por parte de este del hecho en cuestión al intentar convencer a la víctima de que no accionara judicialmente en su contra, conformándose así un cuadro probatorio que abastece las exigencias que esta etapa requiere”, sostuvo la fiscal González al fundamentar el pedido de detención.

La representante del Ministerio Público hizo referencia a videos de chats en la red social Instagran entre Villa y la víctima, una joven de 26 años. “Yo sé que tu me quieres. No vallas [sic] a hacer nada raro mi vida. Que tu sabes que no puedo dar de qué hablar [en referencia a que ya tiene una causa por violencia de género]. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”, fue uno de los mensajes de Villa que resaltó la fiscal en su pedido de detención.

También, el Ministerio Público Fiscal valoro los estudios psiquiátricos y psicológico a los que fue sometida la víctima. Según uno de los estudios médicos, la víctima presenta indicadores de abuso sexual y durante el relato de los hechos se angustia. Además, tiene estrés postraumático y no fabula.

Según el informe psiquiátrico, la joven denunciante presenta “un trastorno de estrés postraumático” y del relato de la víctima no “se advierten indicadores de fabulación o mendacidad”.

Para la fiscal González, “entre las 22 del 26 de junio de 2021 y las 4 del día siguiente, en circunstancias que un sujeto de género masculino mayor de edad, identificado en autos como Sebastián Villa, se encontraba junto con R. T. D. [cuya identidad se mantiene en reserva] en el interior del domicilio situado en el lote 149 del country Venado II, más precisamente en el interior de un dormitorio de la vivienda, en momentos en que ambos se encontraban acostados, Villa comienza a insultar a la denunciante, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro, volviendo a tomarla de los cabellos por atrás a la altura de la nuca, instante que la denunciante refiere que se quería ir, siendo que ante ello, Villa le hace traba con sus piernas colocándola en un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar, tomándola de la mandíbula, momento que la víctima lo empuja, logrando soltarse y al querer retirarse del lugar, Villa se levantó rápidamente para cerrar la puerta del dormitorio.”

En el pedido de arresto del futbolista se detalló: “Cuando R. T. D., de 26 años, se vestía, Villa la tomó nuevamente de la mandíbula, le levanta la cabeza queriendo levantar el cuerpo de la misma desde su cara al tiempo que espetó: ‘Usted no me ama, usted no me quiere, usted no está enamorada de mí como dice´”.

Después, según describió la representante del Ministerio Público, Villa agarró las manos de su pareja y la obligó a que le tocara las “partes íntimas”. Acto seguido, el futbolista colombiano le arrancó el short que tenía puesto la joven “abusando sexualmente de la víctima, accediéndola carnalmente vía vaginal, tomándola violentamente del cuello, tapándole la boca y la nariz para luego girar el cuerpo de la víctima poniéndola boca abajo intentando penetrarla analmente y no logrando ello la vuelve a acceder carnalmente vía vaginal”.

La fiscal González fundamentó su pedido de detención el peligro de fuga del imputado. “La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que debe tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la Justicia”, sostuvo.