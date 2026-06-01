Habló la joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025 tras un intento de abuso

La joven que en mayo de 2025 denunció a Claudio Gabriel Barrelier -el único detenido en la causa por el asesinato de Agostina Vega- por privación ilegítima de la libertad rompió el silencio este lunes.

En diálogo con Cadena 3 la mujer detalló cómo logró escapar semidesnuda y maniatada de la vivienda Del Campillo 878 de barrio Cofico vinculada ahora a la investigación del crimen de la adolescente de 14 años.

Asimismo, contó que Barrelier la mantuvo cautiva bajo amenaza con un arma, y cuestionó a la Justicia por haber liberado al sospechoso que permaneció apenas 20 días preso hasta pagar una fianza millonaria.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida

Según recordó la víctima, su calvario comenzó en el interior del domicilio al que había llegado junto a Barrelier cuando él cerró la puerta con llave, exhibió un arma de fuego, una cinta adhesiva y le exigió que se quitara la ropa en la cama bajo el pretexto de que unos supuestos socios debían verla.

“Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto. Le pregunté: ‘¿Querés tener relaciones?’ y ‘¿Por qué de esta manera?’”, relató. Según indicó, el acusado le respondió que personas que supuestamente iban a llevar dinero tenían que verla “bien” y confiar en ella.

“Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto”, recordó la joven sobre los instantes previos a que el agresor utilizara un cuchillo para cortar cinta adhesiva y proceder a atarle de pies y manos, además de taparle la boca.

Luego contó que logró huir debido a que las ligaduras de sus pies quedaron flojas. Salió a la calle en ropa interior y pidió auxilio desesperadamente a un grupo de jóvenes que se encontraba en las inmediaciones. “Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda”, aseguró.

A pesar de la rápida intervención del Polo de la Mujer y de un posterior allanamiento policial en la vivienda —donde se secuestraron las zapatillas, la calza y el buzo de la víctima—, los uniformados no hallaron el celular de la joven ni el el arma ni el cuchillo. Al llegar las autoridades al lugar, Barrelier negó conocer a la denunciante, una postura que mantuvo durante el inicio de un proceso judicial.

La casa de Barrelier donde mantuvo cautiva a la joven en 2025 y a la que llegó Agostina previo a su asesinato Sebastián Salguero

La mayor indignación de la denunciante fue la liberación del imputado tras solo tres semanas de arresto y el pago de una fianza de cinco millones de pesos, sin siquiera notificarle como lo había solicitado expresamente.

“Yo ni sabía que había salido. Me llaman a declarar, pasó ese día y a las dos semanas me llamaron a declarar de nuevo. Me retienen el celular y de ese día no supe más nada del caso”.

Sobre el cierre de la entrevista, la joven sostuvo que decidió hablar tras la noticia del crimen de Agustina.

“Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, concluyó.

Caludio Barrelier

Claudio Barrelier Facebook

Barrelier, el único detenido e imputado por el asesinato de la niña de 14 años, amenazó con quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, en donde permanecía detenido.

Según fuentes vinculadas a la causa consultadas por LA NACION, el hombre fue asistido de inmediato por personal penitenciario luego del episodio y recibió atención médica dentro de la unidad carcelaria. Como medida preventiva, está bajo observación psiquiátrica permanente y con controles especiales para evitar que vuelva a atentar contra su integridad física.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló que el fiscal Garzón a cargo de la causa, no descarta que haya más partícipes involucrados en el caso.

En diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, por LN+, el funcionario provincial sostuvo que espera que quienes asesinaron a Agostina paguen “con prisiones perpetuas” y señaló que, si bien no tiene acceso directo a la causa judicial, trabajó codo a codo con el fiscal en la zona.

Además, marcó su coincidencia con el planteo de Garzón de que podría haber más implicados. “La investigación la dirige el fiscal. Nosotros estamos siempre en contacto. En una causa de este tipo nunca se descarta la participación de otras personas, en cualquier calidad, ya sea como autor o en calidad de partícipe”, indicó.