El audio que Barrelier le envió al padre de Agostina tras su desaparición: “No tengo nada que ver”

Mientras avanza la investigación judicial del crimen de Agostina Vega se conoció un audio que le envió Claudio Barrelier -el único detenido e imputado en la causa- a Gabriel Vega, el padre de la adolescente, luego de exigirle respuestas sobre el paradero de su hija.

Según se escucha en la grabación, el sospechoso intenta despegarse del caso, argumenta que la ayudó a pagar un taxi, asegura que la menor se subió voluntariamente a otro auto antes de perderle el rastro e incluso se muestra molesto con las acusaciones que recibió por parte de la abuela materna de Agostina.

"No tengo nada que ver": el audio de Claudio Barrelier sobre el femicidio de Agostina

“Yo hablé con Meli (madre de Agostina), le había explicado todo el tema. Fui y declaré. Vinieron y allanaron mi casa, allanaron la de mi vieja y ahora sale la madre a escracharme de esa forma, cuando no tengo nada que ver”, afirma en el audio.

Y añade: “Al contrario, yo también estoy ayudando en todo lo que puedo. No puede ser que me salga a hablar así la madre de la Meli, me entendés?”.

Tras la detención de Barrelier, la abuela de Agostina Vega había dicho: “No me imagino esa persona con mi nieta, ella fue engañada. Ella nunca salía sola. Ella no se iba ni en un remís, no se iba lejos. Siempre estaba alrededor de la casa”.

Respecto al paradero de Agostina, Barrelier en la conversación con su padre afirmó que solo intervino para prestarle dinero a la menor para pagarle el taxi antes de que ella abordara un vehículo desconocido.

El cuerpo fue hallado en el barrio Ampliación Ferreyra Sebastián Salguero

“Agostina, amigo, cuando yo llegué a mi casa, me llamó como a las 22.30 por teléfono diciéndome que necesitaba un favor, que no sabía donde era mi casa y que estaba en Frailero y Campillo. Yo fui hasta ahí. Le faltaba plata para pagar el taxi. La ayudé a pagarlo y me dijo que la madre sabía que venía para que yo la llevara y si le hacía el favor de llevarla hasta la casa del noviecito. Y yo le dije que no tenía movilidad, que no había forma. Entonces ahí la llamó por teléfono un guaso”, asegura en el audio.

Y al final de la conversación rechaza el “escrache” en su contra. “Para mí ya estaba todo arreglado, ella ya había organizado todo y como tenía plata, se vino para este lado. Como para perderse rápido de la casa. Y cuando veníamos caminando para acá, así como para la puerta de mi casa, frenó un auto, el auto que le dije a Melisa. Se sube y se va. Yo ahí no tengo más contacto con ella. No sé nada más. No entiendo por qué quedé pegado con todo esto”.

Con el avance de las pericias se determinó que efectivamente la menor pidió ir hasta la intersección de las calles Juan del Campillo y Fragueiro. Sin embargo, imágenes de cámaras de seguridad que mostraban cómo la joven ingresó a la vivienda de Barrelier la noche de la desaparición y las declaraciones del chofer del taxi, quien sostuvo que el hombre de 33 años se fue con la adolescente, refutaron todo el resto del relato de Barrelier.

El asesinato del la adolescente se cometió, según el fiscal de la causa Raúl Garzón, “en las primeras horas de su desaparición, entre las 22.30 del sábado y la 1 o 2 del domingo”. Para los investigadores, Barrelier la mató en su domicilio.

Agostina Vega Facebook

Tras varios días de búsqueda, Agostina fue encontrada muerta el sábado en la zona de Ampliación Ferreyra, en un sector que estaba siendo rastrillado desde hacía más de 30 horas. Barrelier admitió el viernes que estuvo en ese descampado, ubicado a 17 kilómetros de donde vive. Llegó en un auto Ford K negro que le pidió prestado a una amiga.

El fiscal del caso resolvió el lunes agravar la situación procesal de Barrelier. Según informó el abogado de la familia de la adolescente, Carlos Nayi, la imputación pasó de privación ilegal de la libertad a femicidio, uno de los delitos más graves contemplados en el Código Penal.

Los datos preliminares de la autopsia indican que Agostina murió por ahorcamiento y que fue abusada, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.