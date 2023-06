Secuestro y amenazas. Fuerte revés judicial para L-Gante, el magistrado rechazó el pedido de excarcelación

escuchar

Un juez de Garantías de Moreno rechazó esta tarde el pedido de la defensa del cantante L-Gante para que cese su prisión preventiva, por lo que permanecerá detenido en el marco de una causa por privación ilegítima y amenazas ocurridas el 27 de mayo pasado tras un incidente a la salida de un boliche.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que la decisión fue adoptada por el juez de Garantías 2 de Moreno, Gabriel Castro, por lo que Elián Ángel Valenzuela permanecerá alojado en una celda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

Voceros judiciales informaron que aún queda pendiente de resolución el pedido de recusación del fiscal Raúl Villalba presentado por Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, quien consideró que “no puede participar más en este expediente porque ya no hay una imparcialidad, hay una persecución”, el cual aún no fue resuelto el juez Castro.

Con su resolución sobre la prisión preventiva, el juez avaló el pedido de la fiscalía, que ayer había solicitado que Elián Ángel Valenzuela, artísticamente conocido como L-Gante, siga en prisión bajo la acusación de “amenazas simples, privación ilegal de libertad, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y tenencia simple de estupefacientes”.

L-Gante está en un calabozo desde el 6 del actual, cuando fue detenido en un allanamiento realizado en la casa en la que L-Gante vive en el country Club Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Francisco Álvarez, Moreno.

La investigación que llevó a prisión al líder de la denominada cumbia 420 comenzó el 27 de mayo pasado, después de una denuncia presentada por un empleado de la Municipalidad de General Rodríguez y vecino del barrio Bicentenario, donde vivió L-Gante hasta que se mudó al country donde fue arrestado. El conflicto se habría originado por un incidente entre el denunciante y los integrantes de la banda de L-Gante al salir de un boliche. Ese incidente continúo cuando los músicos volvieron a enfrentarse con ese empleado municipal, pero esta vez frente a su casa. En esas circunstancias intervinó la policía y L-Gante llegó al lugar con la intención, según la denuncia, de provocar un giro en la declaración del damnificado.

Después, siempre según el testimonio del denunciante, L-Gante se dirigió a la casa de una compañera de trabajo del empleado municipal. Era la persona, según la denuncia, a los que amigos del músico casi atropellan a la salida de un boliche de General Rodríguez.

“A ella también la hizo subir [a la camioneta], pero no le apuntó con el arma. Me decía que libere a su gente porque me mataba. Yo le decía que no podía hacer nada, pero él me pedía que llame a alguien. En un momento llamó a alguien y dijo ´vayan para la quinta que llevo un paquete que hay que hacer boleta’, en referencia a mí. Seguía diciéndonos que liberemos a la gente, que si no me mataba y después iba a ir a buscar a mi familia. Llamaba a su gente diciendo que iba para la quinta, que tenía que hacer cagar a un gil”, declaró el denunciante.

