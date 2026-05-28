Caso Agostina Vega: habló el remisero que dejó a la adolescente en la casa del único detenido

Ariel, el remisero de Córdoba que llevó a Agostina Vega a encontrarse con el principal sospechoso de su desaparición, Claudio Barrelier, contó cómo fue el viaje en que llevó a la menor a la casa del único detenido. El conductor aseguró que le pareció “sospechoso” el horario del viaje y que no estuviera acompañada, pero aseguró que se quedó “tranquilo” cuando le contó que se iba a encontrar “con el novio de la madre”.

“Ella vive a 20 metros de la parada de taxi donde trabajo, así que cruzó la calle y pidió un viaje. Estaba sola, lo que me llamó la atención por el horario, pero le pregunte adónde iba y me explicó que se iba a encontrar con el novio de su madre —en referencia a Barrelier— para prepararle una sorpresa”, contó sobre lo ocurrido.

El aviso oficial de la búsqueda de Agostina Vega SIFEBU

El chofer detalló que dejó a la adolescente en la intersección de las calles Fragueira y Campillo, una zona cercana a un sector donde, según su testimonio, hay una gran cantidad de hoteles alojamiento. Al ser consultado si esto le pareció extraño, sostuvo que, al ser un barrio “de clase media a bien y bastante seguro”, no le dio gran importancia a la cercanía con esos lugares.

Además, afirmó que durante el trayecto la menor se presentó como “la nieta de Miguel” —conocido y amigo del conductor— y conversó “contenta” sobre situaciones personales, la relación con sus amigas y hasta le confío la problemática relación que tiene con su padre, a quien habría denunciado “por golpearla”.

“‘Me voy a encontrar con el novio de mi mamá y le vamos a hacer una sorpresa a ella‘, me dijo. Además, cuando llegó, él nunca la obligó, ella se bajó con total confianza, caminando como si fuesen conocidos muy cercanos”, describió em diálogo con TN sobre la confianza de la adolescente.

Agostina Vega y Claudio Barrelier, el detenido y sospechoso

Aun así, el remisero contrastó: “Me pareció sospechoso porque estaba con gorra o capucha y no me miraba a la cara, se puso de costado, se apoyó con el hombro sobre el auto y me hablaba así, de costado”.

Sobre el pago del viaje, Ariel reconstruyó: “Cuando llegamos me dice ‘ahí te viene a pagar ese chico‘—en referencia al sospechoso—. Él me dijo que no tenía más plata encima, así que no me pagó el monto entero, sino un poco menos y hasta me dio un dólar porque no tenía más efectivo".

El momento en que Agostina ingresó a la casa del único detenido por su desaparición

“Me dijo que era la primera vez que se manejaba sola en un remís, tengo entendido que es una chica muy de la casa y muy inocente. Da la sensación de que cayó en una trampa”, dijo.

La desaparición de Agostina Vega

La menor desapareció el pasado sábado a la noche tras salir de su casa en el barrio General Mosconi, de la ciudad de Córdoba. La fiscalía a cargo ya activó el protocolo nacional Alerta Sofía y coordina las tareas con la Policía de Córdoba, que hizo 19 allanamientos para reconstruir el recorrido de la joven.

La casa del principal sospechoso, Claudio Barrelier Mario Sar

El teléfono de la adolescente sigue apagado desde las 22.30 del día de su desaparición y Claudio Barrelier, empleado municipal y expareja de la madre de la menor, fue detenido e imputado por el caso.

La abogada del padre de la adolescente, Fernanda Alaniz, señaló que el detenido posee antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.