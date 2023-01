Sentó a su hijo en sus piernas y lo hizo manejar a 100km/h por la autopista Ricchieri y la avenida General Paz

escuchar

Una nueva imprudencia al volante se vivió en las últimas horas, cuando a través de un video quedó registrado cómo un papá sentó en el asiento del conductor a su hijo y lo hizo manejar por plena autopista Ricchieri y General Paz. Según el relato de la persona que grabó la escena, el vehículo alcanzó los 100 kilómetros por hora.

El inusitado episodio comenzó en la provincia de Buenos Aires, en Camino Negro, en la zona del partido de Lomas de Zamora. Desde ese lugar, un papá hizo manejar a su hijo junto a él por diferentes autopistas y carreteras.

Así manejó el menor con el padre en la autopista

A bordo de un BMW 320 negro, el hombre ubicó entre sus piernas a su hijo. En marcha y a una velocidad de casi 100 km/h manejaron juntos a través de la autopista Ricchieri y la avenida General Paz.

Mediante un video, el hecho cobró notoriedad en las redes sociales, donde miles de usuarios repudiaron la decisión del padre de arriesgar la vida de su hijo. En ese sentido, la persona que filmó lo acontecido explicó que pese a intentar detenerlo no hubo respuesta: “Vimos al chiquito manejando, bajé la ventana para decirle algo y no me dio bola”.

Las imágenes dan cuenta de cómo un hombre de musculosa blanca maneja con un pequeño sobre sus piernas, sin cinturón de seguridad y a alta velocidad, mientras otro joven acompañaba en el asiento contiguo.

El denunciante contó que llamó a la Policía para reportar la actitud del sujeto. “Ahí fue cuando llamé al 911, pero justo cuando estaba por cruzar el peaje de la Ricchieri se bajó de la autopista y lo perdí de vista cuando siguió por la avenida General Paz”, relató en diálogo con TN.

Más tarde, indicó la velocidad en la que conducía el padre junto a los dos menores. “Iba a más de 100 km/h y no lo podía alcanzar” y también sostuvo que iba “con música fuerte, escuchando reggaetón” y que quizás por eso no escuchó las advertencias que le hizo.

Un hecho similar pero en Ezeiza

Este caso tiene similitudes con el ocurrido en la segunda semana de enero, cuando un padre obligó a su hijo de siete años para que condujera por la autopista Ezeiza - Cañuelas un transporte de carga.

En ese ocasión, pese a que el menor se mostraba preocupado por lo que estaba haciendo y le decía al hombre “no, dale” con un tono de lamento en su voz, el adulto, a quien finalmente las autoridades le suspendieron la licencia profesional de conducir, le insistía: “Dale, boludo, tenelo ahí derecho [por el rodado], llevalo derechito”.

Un padre obligó a su hijo de 7 años a conducir

El hecho, que se hizo rápidamente viral, tuvo lugar en los alrededores del municipio bonaerense de Cañuelas. Fue el propio padre del niño el que, desde el asiento del acompañante, grabó cómo le estaba “enseñando” a su hijo a conducir un vehículo.

“Ahí. No hagas fuerza para acá. Tenés que llevarlo derecho”, le indicaba el hombre al menor que, tomado como podía del volante, sentado en el borde de la butaca y con sus pies que apenas llegaban a los pedales, tenía la mirada asustada fija hacia adelante. “Eso, ahí, mira derechito”, insistía el hombre con la intención de que su hijo se mantuviera en línea sobre la autopista, sin hacer zigzag y junto a la banquina.

El responsable del menor tenía Licencia Nacional de Conducir radicada en La Matanza, por lo que la suspensión del uso de la misma fue tomada en conjunto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo dependiente del Ministerio de Transporte- y la cartera de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el hombre deberá realizar un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud al volante.

