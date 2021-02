Así habló horas antes de la protesta convocada por agentes para el jueves Crédito: Ministerio de Seguridad PBA

Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2021 • 12:38

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó esta mañana que fueron desafectados más de 400 miembros de la Policía Bonaerense por incumplimiento de su deber en la protesta de septiembre pasado frente a la Quinta de Olivos.

"No cumplen con su misión de policías. No cumplieron con la ley", justificó la decisión en diálogo con Radio Mitre y explicó que fue parte de un proceso que ya lleva tiempo, que se trata de sumarios que fueron armados el año pasado y que concluyeron días atrás, luego de que se levantara la feria judicial.

Acto seguido, habló sobre la protesta convocada por algunos efectivos de la fuerza para el jueves en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales y dijo: "No es ningún mensaje por la protesta pero no somos ingenuos. La protesta tiene que ver con esto. Sabían que a partir del levantamiento de la feria judicial se iban a activar los sumarios. Habíamos dichos que quienes no cumplían con su deber iban a ser sancionados. Hemos cumplido con lo que dijimos que íbamos a hacer".

Además volvió a recordar la manifestación protagonizada en septiembre del año pasado por efectivos que, con patrulleros frente a la Quinta de Olivos, reclamaron mejores condiciones laborales y aumento de salarios y la vinculó con la organizada para esta semana.

"La agremiación es una herramienta fundamental en una Policía que funciona. En una Policía que tiene los problemas de la bonaerense, con índices de corrupción, está en dudas. No sé si las condiciones están para que funcione", detalló.

El año pasado, tras la manifestación, el Ministerio de Seguridad bonaerense había abierto 1500 sumarios para evaluar la conducta de quienes encabezaron los reclamos. Las desafectaciones confirmadas hoy por el ministro son resultado de esta investigación.

La convocatoria de este jueves tiene motivaciones similares a la de meses atrás. Según publicaciones en redes sociales y que circulan por WhatsApp, la manifestación será el jueves 11 a las 8, en tres puntos: en Puente 12, en La Matanza, donde tiene su base de operaciones Berni; en Mar del Plata y en Pinamar.

De acuerdo con la información que circula, los uniformados reclaman una "equiparación de sueldo con la Policía de la Ciudad" o, en su defecto, con el salario de las fuerzas federales de seguridad.

Además el llamado a protestas se da luego del anuncio del Ministerio de Seguridad de la Nación de un aumento de sueldo para los integrantes de las fuerzas federales.

Protesta de la policía frente a la Quinta de Olivos Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Femicidio

En la entrevista radial, Berni también se refirió al asesinato ayer de Úrsula Bahillo en manos de un oficial que estaba separado de la fuerza por problemas psiquiátricos y aseguró que lamenta mucho el hecho pero repudia lo ocurrido en la estación policial de la ciudad de Rojas, afectada por una manifestación en reclamo de justicia.

"El hecho es lamentable. Era un policía apartado de su cargo, sin pistola, tenía restricción pero la terminó asesinando", dijo y luego agregó: "Pero nada tiene que ver la Policía y el pueblo prendió fuego un patrullero porque sí. Es una herramienta del estado, de la Policía".

Conforme a los criterios de Más información