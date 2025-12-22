Cinco muertos y tres heridos graves en un brutal choque frontal en la Ruta 9

Un fatal incidente vial ocurrido este lunes en la Ruta Nacional 9 y dejó un saldo de, al menos, cinco personas fallecidas y tres heridas de gravedad . El siniestro se produjo pasadas las 13:00 en el kilómetro 1196, a la altura de la localidad de Arbolito, en el departamento Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero.

Por causas que aún se investigan, un Volkswagen Voyage y una camioneta Toyota Hilux impactaron de frente en un tramo recto de la calzada y en una jornada con condiciones climáticas cambiantes.

La violencia del choque provocó una escena de destrucción total: el automóvil quedó prácticamente desintegrado y la camioneta sufrió severos daños estructurales. Las imágenes tomadas en el lugar reflejan la magnitud del impacto y el despliegue de los equipos de emergencia que trabajaron para liberar los cuerpos entre los hierros retorcidos.

En el accidente murieron, al menos, cinco personas Redes

Según los primeros reportes oficiales, cinco personas murieron en el acto, entre ellas una niña de 6 años que viajaba con su familia hacia la capital santiagueña. Las identidades de las víctimas fatales se mantienen en reserva hasta que las autoridades notifiquen a sus familiares.

En tanto, tres sobrevivientes fueron rescatados de los vehículos y trasladados de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas de Río Hondo, donde permanecen internados.

Los heridos fueron identificados como Eduardo Palomino, comisionado municipal de Amicha; Niten Corregidor y Camila Bulacio. Todos presentan lesiones de diversa gravedad y su pronóstico es reservado.

En el lugar del accidente intervinieron efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 57 de la policía provincial, dotaciones de Bomberos Voluntarios y especialistas en accidentología vial.

Los peritajes preliminares buscan determinar si el choque fue consecuencia de una maniobra de sobrepaso fallida o de un desperfecto mecánico en alguno de los rodados involucrados.

El choque ocurrió en la ruta 9 en el departamento de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero Redes

También se analiza si las condiciones climáticas, con cielo cubierto y pavimento húmedo, pudieron influir en la pérdida de control.

Debido a la magnitud del siniestro, el tránsito en la Ruta 9 permaneció interrumpido parcialmente durante varias horas. Los equipos de rescate trabajaron en la remoción de los vehículos y en la limpieza de la cinta asfáltica, mientras se realizaban las tareas de rigor para preservar las pruebas. La escena generó demoras y conmoción entre automovilistas y vecinos que se acercaron al sitio.

Las autoridades locales advirtieron sobre la necesidad de extremar las precauciones en la ruta, especialmente en jornadas con condiciones adversas. El caso quedó en manos de la fiscalía de turno, que ordenó la realización de las autopsias y la toma de declaraciones a los sobrevivientes para avanzar en la investigación.