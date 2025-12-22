Se incendia un edificio en Balvanera: hay por lo menos 40 personas afectadas

Este lunes al mediodía se registró un incendio en un edificio en el barrio porteño de Balvanera. Las llamas y la fuerte columna de humo comenzaron a aparecer en las instalaciones en donde funciona un local de venta de indumentaria ubicado en la calle Juan José Paso 440, entre avenida Corrientes y la calle Lavalle.

El incendio en un edificio en Balvanera

Según indicaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a LA NACION, hay 40 pacientes que fueron atendidos por el servicio médico. En tanto, todos los vecinos y ocupantes del hotel lindero lograron ser evacuados.

Del total de afectados, 28 fueron atendidos en el lugar y otros 12 fueron trasladados a los hospitales Ramos Mejía, Elizalde, Fernández y Rivadavia. Entre los afectados hay 11 hombres, 22 mujeres y siete personas cuyo sexo no llegó a determinarse. En cuanto a la franja etaria, siete corresponden a menores de edad y 33 a adultos.

Hasta el momento, hay 29 móviles que trabajan en el operativo en el lugar. Por otro lado, efectivos de Bomberos de la Ciudad trabajan con varias dotaciones para contener el fuego generalizado.

El operativo del SAME

El operativo genera impacto y demoras en el tránsito del barrio de Balvanera y zonas cercanas, con calles cortadas y desvíos preventivos mientras se realizan las tareas de control y el enfriamiento del inmueble.

Noticia en desarrollo